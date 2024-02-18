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Розміщення ядерної зброї РФ в космосі: Блінкен звернувся до Китаю та Індії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Розміщення ядерної зброї РФ в космосі: Блінкен звернувся до Китаю та Індії
Блінкен порушив питання про можливість російського «ядерного кроку» зі своїми китайськими та індійськими колегами
фото з відкритих джерел

Останніми тижнями американські агентства поширили нове попередження про новий запуск, під час якого Росія виведе в космос ядерну зброю

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив із своїми китайським та індійськими колегами можливість відправки Росією в космос ядерної антисупутникової зброї. Як пише The New York Times, розвідагентства виявили, що Росія працює над новим видом зброї космічного базування, яка може загрожувати тисячам супутників, що забезпечують зв'язок у світі.

Останніми тижнями американські агентства поширили нове попередження про новий запуск, під час якого Росія виведе в космос ядерну зброю. Розвідні відомства розділилися в думках щодо ймовірності того, що росіяни зайдуть так далеко, але розвіддані викликають «нагальну стурбованість» в адміністрації президента США Джо Байдена, пише NYT.

Навіть якщо Росія виведе ядерну зброю на орбіту, американські чиновники сходяться на думці, що ця зброя не буде підірвана. Натомість, вона залишатиметься на низькій орбіті як бомба уповільненої дії, гарантуючи Путіну, що якщо на нього занадто сильно тиснутимуть санкціями або військовим спротивом його амбіціям в Україні чи за її межами, він зможе знищити економіку, не зачіпаючи при цьому людей на Землі.

Попри невизначеність, Блінкен порушив питання про можливість російського «ядерного кроку» зі своїми китайськими та індійськими колегами в п’ятницю та суботу в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Послання Блінкена було чітким: будь-який ядерний вибух у космосі знищить не лише американські супутники, але й китайські та індійські», – розповідає видання.

Оскільки Росія чітко продемонструвала свою зневагу до Сполучених Штатів, цитує газета Блінкена, саме лідери Китаю та Індії повинні відмовити її від того, «що може обернутися катастрофою».

Високопоставлений представник розвідки, який говорив з NYT на умовах анонімності, сказав, що, на його думку, Росія розробляє ядерну зброю космічного базування, бо вважає, що жоден з її супротивників не ризикне піти на пряму конфронтацію через це.

Інший представник розвідки припустив, що росіяни роблять ставку на те, що загроза ядерного вибуху в космосі відрізняється від загрози знищення великих міст на Землі. Чиновник додав, що РФ погрожуватиме техніці, а не людям, що має дати їй більшу свободу дій при розгортанні супутника.

За словами американських чиновників, така зброя може вивести з ладу глобальні системи зв’язку, що призведе до збоїв у роботі всього – «від служб екстреної допомоги до мобільного зв’язку і регулювання роботи генераторів і помп».

Уламки від вибуху розлетяться по всій низькій навколоземній орбіті й ускладнять навігацію або взагалі унеможливлять її для всіх супутників – від Starlink до супутників-шпигунів.

Публічно Білий дім без подробиць описав нову російську зброю лише як антисупутникову технологію. Але офіційні особи наполягають на тому, що вона не становить прямої загрози для людей.

Навіть якщо Росія виведе ядерну зброю на орбіту, американські чиновники сходяться на думці, зазначає NYT, що ця зброя не буде використана. Натомість вона причаїться на низькій орбіті як бомба сповільненої дії як нагадування: Росія має можливість знищити економіку, не зачіпаючи людей на Землі, якщо на неї занадто сильно тиснутимуть санкціями чи військовим спротивом.

Як повідомлялося, теоретично росіяни можуть завдати шкоди супутникам за допомогою ядерної зброї у космосі, проте жодної загрози для американського народу немає.

Загроза для національної безпеки США, яка обговорювалася у Конгресі, стосується не розгорнутих засобів ураження, а потенціалу їх застосування.

Члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці».

Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.

Теги: вибух Ентоні Блінкен президент космос чиновник ядерна зброя путін зброя росія росіяни

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