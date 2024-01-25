Північна Корея випробувала крилату ракету нового типу

Пхеньян стверджує, що випробувальний запуск ракети не вплинув на безпеку сусідніх країн

Ракета під назвою Pulhwasal-3-31 перебуває на стадії розробки

25 січня Північна Корея заявила, що випробувала свою нову стратегічну крилату ракету. Про це повідомило офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї, пише Reuters.

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Ракета під назвою Pulhwasal-3-31 перебуває на стадії розробки. Пхеньян стверджує, що випробувальний запуск не вплинув на безпеку сусідніх країн.

Зазначається, що випробування ракети також були частиною процесу оновлення системи озброєння країни.

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Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив 24 січня, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік моря біля свого західного узбережжя близько 7:00. Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік засудив ці запуски як серйозну загрозу своїй країні.

Північна Корея здійснила перше випробування крилатої ракети з можливістю ядерного удару у вересні 2021 року. Крилаті ракети Північної Кореї зазвичай викликають менший інтерес, ніж балістичні, оскільки вони прямо не заборонені жодною резолюцією Ради безпеки ООН. Однак аналітики кажуть, що крилаті ракети середнього радіуса дії становлять не меншу загрозу, ніж балістичні ракети.

Нагадаємо, Північна Корея випустила кілька нових крилатих ракет у бік Жовтого моря. Це перший запуск крилатої ракети з вересня 2023 року.

Раніше КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.

Раніше КНДР здійснила перший у 2024 році запуск ракети. Берегова охорона Японії уточнила, що попередньо йдеться про балістичний снаряд. При цьому в японському Міноборони вважають, що снаряд пролетів не менше ніж 500 кілометрів , а максимальна висота, якої йому вдалося досягти, склала 50 кілометрів.