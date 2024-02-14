ЄС замислився над розвитком власної ядерної програми – заступниця голови Європарламенту

Заступниця голови Європарламенту Катаріна Барлей: ЄС може розглянути розвиток власної ядерної програми

Євросоюз може розглянути можливість розвитку власної програми ядерних озброєнь. Про це заявила німецькому виданню Tagesspiegel заступниця голови Європарламенту Катаріна Барлей. За її словами, ЄС варто порушити це питання з урахуванням нещодавніх заяв колишнього США Дональда Трампа про внески до НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На питання про те, чи потрібна Євросоюзу власна ядерна зброя, Барлі відповіла: «На шляху до європейської армії це також може стати темою для обговорення».

«Нині за ядерне стримування (противників – «Главком») Європи відповідає НАТО. Як зазначив генсек Альянсу Йєнс Столтенберг, на користь американців продовжувати виконувати ці (зобов'язання – «Главком»). З огляду на нещодавні висловлювання Дональда Трампа більше на це розраховувати не доводиться. Це питання може бути винесене на розгляд (в ЄС – «Главком») на шляху до створення загальноєвропейської армії», – заявила Барлей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заступниця голови Європарламенту вважає, що загальноєвропейська армія має бути створена «якнайшвидше». Однак вона визнала, що для реалізації цих планів «потрібен час». На думку Барлей, на даному етапі найважливішими завданнями є формування європейської системи ППО «Небесний щит» та розробка механізму єдиних закупівель зброї. Вона додала, якщо США перестануть бути головним постачальником зброї Україні, то «Європі доведеться взяти на себе цю відповідальність».

«Якщо Путін публічно ставить під сумнів територіальну цілісність Польщі та Литви, це показує, наскільки пильними ми маємо бути», – заявила Барлі і закликала серйозно ставитися до погроз Путіна.

До слова, президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала перевести в практичну площину процес створення автономної європейської системи безпеки і оборони, що доповнює НАТО. «Обговорення європейської стратегічної автономії має перейти з теоретичного рівня на практичний рівень. Це стосується нашої конкурентоспроможності, енергопостачання, торгівлі та, звичайно, оборони. Європа має збільшити свої можливості та створити нову систему безпеки та оборони, яка доповнить НАТО, а не конкуруватиме з нею», – сказала вона в понеділок, виступаючи в парламенті Естонії.

Метсола підтвердила, що підтримка України з боку Європейського парламенту залишатиметься непохитною, зокрема у процесі інтеграції з Європою.