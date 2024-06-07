Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню

У Міністерстві збройних сил країни озвучили термінову задачу на це літо.

Вчора на тлі заходів до 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Еммануель Макрон зазначив, що Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000-5. А сьогодні глава тамтешнього Міністерства збройних сил Себастьєн Лекорню заявив про терміновість цієї задачі, передає Le Monde. Він окреслив часові рамки так:

"Термінова задача для мене цього літа – і я обговорю це з українським міністром оборони – полягає в тому, щоб мати можливість дуже швидко розпочати підготовку пілотів та механіків", – сказав глава оборонного відомства країни-союзниці Києва.

Зауважимо, що вчора українське спеціалізоване видання Defense Express проаналізувало можливості винищувачів Mirage 2000-5.

“Об'єктивно головне - це те, що винищувач отримав нову РЛС (радіолокаційну станцію) RDY від Thales із дальністю виявлення типової цілі у 130 км, можливістю одночасно супроводжувати вісім та обстрілювати чотири з них. Особливістю РЛС є якісне виявлення цілей на фоні землі. До озброєння літака додана нова, на той час, ракета "повітря-повітря" MICA від MBDA із заявленою дальністю знищення цілей до 80 км”, – йшлося в огляді.

Mirage 2000-5 може добре справитись із перехопленням крилатих ракет та Shahed-ів

У матеріалі також зазначають, що Mirage 2000-5 чудово може справитись із задачею перехоплення крилатих ракет та Shahed-ів.

Водночас у французькій пресі додають, що тренування пілотів вже розпочалися, але наразі йдеться про керування двохмісним двохмоторним штурмовим літаком Alpha Jet. Міністр Лекорню уточнив, що ці бойові літаки, як очікується, вилучать із парку бойових літаків країни, замінивши їх вітчизняними багатоцільовими винищувачами четвертого покоління Dassault Rafale. Ця заміна має відбутися поступово протягом наступних 6 років, до 2030-го. Високопосадовець запевнив, що вищезгадана передача літаків не зашкодить загальному стандарту оборони французької армії, яка, зокрема, використовує ці винищувачі для місій НАТО.

У Франції очікувано з обережністю підійшли до питання щодо висвітлення кількості літаків, які мають намір передати Києву. Точна кількість одиниць невідома. Наразі можна сказати хіба що те, що підготовка пілота триває щонайменше декілька місяців і проходитиме вона на території Європи.