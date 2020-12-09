Засідання уряду. Кабмін оголосить повний перелік обмежень на час локдауну

Кабмін запровадить нові обмеження з 8 січня до 25 січня 2021 року

Міністри мають визначитися з датами та переліком карантинних обмежень

Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня має представити перелік карантинних заходів, які діятимуть у разі запровадження в країні локдауну в січні.





У документі, який Кабінет міністрів може сьогодні прийняти на засіданні, розширять деякі обмежувальні протиепідемічні заходи в період з 8 січня до 25 січня 2021 року.

Буде заборонений прийом відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім відвідування спортсменами національної збірної; проведення всіх масових заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів; робота підприємств громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11 години до 6 години наступної доби, крім надання послуг із харчування в готельному номері на замовлення клієнтів; діяльність продовольчих і непродовольчих ринків; відвідування навчальних закладів незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів.

У цей період дозволять роботу закладів громадського харчування в аеропортах, торгівлю товарами, які відносяться до засобів гігієни, засобів зв'язку. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися із здійсненням адресної доставки замовлень і робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Згідно з порядком денним засіданні уряду на 9 грудня, опублікованим на Урядовому порталі, також Кабмін розгляне проєкти розпоряджень про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення; щодо утворення Полтавського державного медичного університету; про схвалення Стратегії розвитку акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України.

Також урядовці планують затвердити порядок відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво» та ухвалити рішення щодо меж 4 морських портів України.

Крім того, уряд розгляне проєкт постанови про деякі питання діяльності Державного концерну «Укроборонпром».

Також відомо, що Кабмін може продовжити карантин до кінця зими.

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин навряд чи буде введено в Україні з 2 січня. За його словами, поки що триває робота над механізмом нових обмежень, який був би дієвим. Робота знаходиться на фінальній стадії. За його словами, посилення карантину планується через пік захворюваності на грип та ГРВІ, який очікується в січні-лютому.

А вже 9 грудня ЗМІ дізналися, що Кабмін може запровадити локдаун з 8 січня. Мас-медіа опублікували список нових обмежень.

Нові обмеження будуть більш жорсткими, однак це не буде повний локдаун, як це було навесні. В уряді повідомляли, що не планують зупиняти транспорт.

Водночас голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомляв, що в разі введення жорсткого карантину в Україні в першу чергу обмежать роботу маршрутних таксі. Обмеження щодо роботи метро будуть вводити в останню чергу.

Напередодні в уряді попередили про «жорсткі вимоги» дотримання нового карантину.

Раніше у МОЗ розповіли, які обмеження можуть запровадити при посиленні карантину. Зокрема вони стосуватимуться роботи кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування, які працюватимуть на виніс чи за доставкою.

Наразі уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова про посилення обмежень, а не повний локдаун.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.



