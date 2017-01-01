Постраждала у харківській аварії знов потрапила до лікарні

Мати Зайцевої всім постраждалим та сім'ям загиблих перевела по 50 тисяч гривень, але родина Берченків та батьки загиблого Олександра Євтєєва від грошей відмовилися

Одну із найважчих постраждалих у харківській трагічній ДТП Оксану Берченко більше тижня тому виписали з лікарні додому. Але сьогодні стало відомо, що дівчина знову у медзакладі. Батько Оксани - Ігор Берченко розповів, що його донька наразі у реабілітаційному центрі. «Оксаночку вчора привезли в лікарню в реабілітаційний центр. Тут



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Оксана Барченко та Олександр Євтєєв

Мати Зайцевої всім постраждалим та сім'ям загиблих перевела по 50 тисяч гривень, але родина Берченків та батьки загиблого Олександра Євтєєва від грошей відмовилися

Одну із найважчих постраждалих у харківській трагічній ДТП Оксану Берченко більше тижня тому виписали з лікарні додому. Але сьогодні стало відомо, що дівчина знову у медзакладі. Батько Оксани - Ігор Берченко розповів, що його донька наразі у реабілітаційному центрі.

«Оксаночку вчора привезли в лікарню в реабілітаційний центр. Тут реабілітація буде проходити швидше. З сьогоднішнього дня її день розписаний по годинах: з самого ранку їй роблять масажі, потім розминка ручки, ніжки. Уже з дня-на день збираються зняти гіпс з ніжки. Для нас і для лікарів головне - поставити її на ноги, щоб наша дівчинка знову могла ходити», - розповів Ігор Берченко.

Внаслідок наїзду Лексусу, в Оксани Берченко численні перелами кісток, важка черепно-мозкова травма, забій серця, розірвана легеня. Як фізично, так і морально дівчина досі відчуває себе погано.

«Почувається... як вона може себе почувати, втративши чоловіка і сестру... тримається, лікарняні стіни стримують, вдома зовсім - все нагадує про Діаночку і Сашеньку», - розповідає про стан доньки Ігор Берченко.

Зазначається, що мати водійки Lexus Олени Зайцевої - Тетяна Іванова всім постраждалим та сім'ям загиблих перевела по 50 тисяч гривень, але родина Берченків та батьки загиблого Олександра Євтєєва від грошей відмовилися.

«Вчора ми з батьками нашого зятя Сашеньки відіслали всі гроші назад. Нам не потрібно нічого від цих людей», - каже батько загиблої Діани та постраждалої Оксани - Ігор Берченко.

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові посеред центра міста сталася кривава аварія. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, після чого протаранив натовп. П'ятеро людей загинули на місці, ще шістьох забрали до лікарні у тяжкому стані. 26 жовтня стало відомо, що на лікарняному ліжку померла ще одна дівчина- сестра Оксани, Діана Берченко, якій було лише 24 роки.

Джерело: УНН