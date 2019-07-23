Потоп у Нью-Йорку: на метро обрушився потік води (відео)



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Кілька районів Нью-Йорка виявилися підтоплені через сильну зливу

Виснажлива спека в північно-східних штатах США змінилася довгоочікуваним похолоданням, яке в деяких районах супроводжувалося несприятливими погодними явищами. Під удар стихії потрапили місто Нью-Йорк і штат Нью-Джерсі.

Тут вирував сильний шторм з поривами вітру понад 95 км/год, а кількість опадів під час зливи становило 25-50 мм на годину. У місті Нью-Йорк були сильно підтоплені вулиці і дороги в Брукліні і Квінсі. Виникли проблеми з автомобільним рухом. Крім того, сильно підтопило станції метрополітену.

На відео з міста видно потоки води, що місцями доходять пішоходам до колін. У «річці» плавають мішки зі сміттям. У підземці вода тече просто на поїзди.

В результаті негоди були повалені дерева, в декількох місцях відключилася електрика.

Погана погода залишила без світла 300 тисяч будинків в штаті Нью-Джерсі, 15 тисяч в місті Нью-Йорк і 10 тисяч на острові Лонг-Айленд. За словами губернатора Нью-Джерсі Філа Мерфі, відновлення електропостачання може зайняти кілька днів.