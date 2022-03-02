Потрібен зелений коридор: «Метінвест» готовий відправити допомогу в Маріуполь

Російські окупанти знищують цивільне населення та вбивають дітей

У Маріуполі з кожнем днем стає все важче з гуманітарною ситуацією.

Як повідомляє прес-служба компанії «Метінвест», вона сформувала колону з харчами та необхідними речами для жителів Маріуполя, які страждають від цілодобових обстрілів.

«Українська влада закликала «Червоний хрест» посприяти у створенні зеленого коридору. Як тільки коридор буде відкрито, вантажівки з допомогою будуть доправлені у місто. Чекаємо на «добро» з боку військових і відкриття зеленого коридору», − зазначено у повідомленні.

Ситуація у Маріуполі вкрай важка: агресор обстрілює житлові квартали, десятки поранених і загиблих. У місті дефіцит ліків та харчі, є перебої з постачанням води та електрики.

Нагадаємо, більше 14 годин Маріуполь під обстрілами! Російські окупанти знищують цивільне населення та вбивають дітей. За цей час 42 поранених… Росіяни влаштували справжній кривавий терор. Маріуполь не забуде та не пробачить. Путінських фашистів потрібно зупинити! Всім світом!», – йдеться у повідомленні Маріупольскої міської ради.