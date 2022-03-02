Російських окупантів світить довічне ув'язнення

На Миколаївщині затримано 28 російських окупантів. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 КК України).

1 та 2 березня 2022 року співробітники поліції разом із представниками територіальної оборони у Баштанському районі затримали 28 військових РФ. Усі вони брали участь у бойових діях проти Збройних Сил України 1 березня 2022 року у м. Баштанка Миколаївської області.

Військових затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм готуються повідомлення про підозру.

Нагадаємо, спецслужба опублікувала відео з допитом полоненого російського військового. У повідомленні зазначають, що президент Росії Володимир Путін планував захопити Україну за три дні. Про це йдеться у відеосюжеті, який оприлюднила пресслужба Служби безпеки України.