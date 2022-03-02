За добу близько 30 бойових літаків окупантів бомбили Україну

Із початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет

Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню

Від початку сьомої доби війни РФ проти України до тридцяти бойових літаків ворога порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на вечір 2 березня.

Повітряними силами ЗС України здійснюється відбиття нападів з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об’єктів значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.

Також Генштаб інформує, що на Волині підрозділами Збройних сил України створено надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

На Приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаїв.

Підрозділи Збройних сил України звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.

Визначені сили та засоби здійснюють оборону Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.

Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ.

Російські окупаційні війська, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.

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