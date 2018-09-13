Потрібно більше пам'яті: Google Chrome підготував користувачам неприємний сюрприз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ізоляція сайту збільшує витрати пам'яті на 10-13%, що може привести до зниження продуктивності

На користувачів браузера Google Chrome чекає розчарування, адже після оновлення браузер почне споживати на 13% більше оперативної пам'яті.

Про це пише Forbes.

Google вже представила основне оновлення для системи безпеки Chrome під назвою Site Isolation. Це оновлення захищає користувачів від шкідливих веб-сайтів, які крадуть конфіденційні дані, такі як паролі та ключі шифрування. Завдяки ізоляції сайту, вміст домену веб-сайту розміщується в ізольований процес, який не дозволяє обмінюватися пам'яттю з іншими доменами. Шкідливі веб-сайти не можуть вкрасти те, до чого вони не можуть отримати доступ.

Ізоляція сайту в даний час працює в Chrome для Windows, Chrome OS, Mac і Linux. За оцінками Google, 99% користувачів Chrome в цих операційних системах захищені. Мобільна версія Chrome оновиться пізніше.

Android отримає патч після того, як компанія Google зможе оптимізувати споживання оперативної пам'яті, щоб смартфони та планшети продовжували нормально функціонувати.

Ізоляція сайту збільшує витрати пам'яті на 10-13%, що може привести до зниження продуктивності. Однак, Site Isolation істотно знижує небезпеку від таких загроз, як Spectre, які викрадають конфіденційні дані. Відключити нову функцію можна вручну.

Крім того, повідомляється, що повідомлення від сервісу Google Maps тепер дають можливість рейтингувати місця без коментарів і не залишати повідомлення. Раніше вам доводилося відкривати сторінку Карт Google для місця, якщо ви хочете залишити рейтинг.

Корпорація Google також офіційно запустила хмарне сховище Google One, бета-тестування якого тривало чотири місяці.

В даний час оформлення підписки доступно американським користувачам, проте незабаром користувачі інших регіонів також зможуть перейти на новий сервіс.

Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.