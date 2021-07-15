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    Україна отримала перший турецький безпілотник Bayraktar

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    БПЛА Bayraktar TB2 - Україна отримала перший турецький безпілотник Bayraktar
    БПЛА Bayraktar TB2
    Фото: Міністерство оборони України

    Новий безпілотник має посилити морську авіацію України

    До Військово-морських сил Збройних сил України надійшов перший турецький безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

    Очільник відомства Андрій Таран також повідомив, що зараз тривають приймальні випробування комплексу в місці базування.

    Процес збирання БПЛА Bayraktar TB2 на заводі у Туреччині Фото: Facebook/Ігор Копитін
    Процес збирання БПЛА Bayraktar TB2 на заводі у Туреччині Фото: Facebook/Ігор Копитін

    Відомство очікує отримати ефективне спостереження та прикриття узбережжя та акваторій Чорного і Азовського морів. А ще можливість ураження надводних та наземних об’єктів супротивника високоточними засобами.

    Bayraktar TB2 в ході випробувань в Україні з повним комплектом озброєння Фото: АрміяInform
    Bayraktar TB2 в ході випробувань в Україні з повним комплектом озброєння Фото: АрміяInform

    Технічні характеристики Bayraktar TB2:

    • Довжина апарату: 6,5 метрів
    • Розмах крила: 12 метрів
    • Радіус дії: 150 км
    • Максимальна злітна маса: 560 кг
    • Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг
    • Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину
    • Крейсерська швидкість: 130 км/годину
    • Практична стеля польоту: 6750 метрів
    • Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

    Раніше президент Володимир Зеленський казав, що наразі посилюється морська авіація України, адже Україна має отримати безпілотники Bayraktar.

    Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії «Байкар Макина». Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.

    Нещодавно Зеленський розповів, коли до України прибудуть військові катери Mark VI.

    Теги: Туреччина авіація військові військова техніка Україна безпілотник озброєння
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    Україна отримала перший турецький безпілотник Bayraktar