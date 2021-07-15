Україна отримала перший турецький безпілотник Bayraktar

Новий безпілотник має посилити морську авіацію України

До Військово-морських сил Збройних сил України надійшов перший турецький безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Очільник відомства Андрій Таран також повідомив, що зараз тривають приймальні випробування комплексу в місці базування.

Процес збирання БПЛА Bayraktar TB2 на заводі у Туреччині Фото: Facebook/Ігор Копитін

Відомство очікує отримати ефективне спостереження та прикриття узбережжя та акваторій Чорного і Азовського морів. А ще можливість ураження надводних та наземних об’єктів супротивника високоточними засобами.

Bayraktar TB2 в ході випробувань в Україні з повним комплектом озброєння Фото: АрміяInform

Технічні характеристики Bayraktar TB2:

Довжина апарату : 6,5 метрів

: 6,5 метрів Розмах крила : 12 метрів

: 12 метрів Радіус дії : 150 км

: 150 км Максимальна злітна маса : 560 кг

: 560 кг Максимальна вага корисного навантаження : 50 кг

: 50 кг Максимальна швидкість польоту : 222 км/годину

: 222 км/годину Крейсерська швидкість : 130 км/годину

: 130 км/годину Практична стеля польоту : 6750 метрів

: 6750 метрів Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що наразі посилюється морська авіація України, адже Україна має отримати безпілотники Bayraktar.

Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії «Байкар Макина». Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.

Нещодавно Зеленський розповів, коли до України прибудуть військові катери Mark VI.