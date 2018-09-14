Потужний ураган «Флоренс» досяг узбережжя США



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Швидкість вітру зараз складає до 155 кілометрів на годину

Потужний ураган «Флоренс» досяг краю узбережжя на сході Сполучених Штатів, внаслідок чого вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою, і без світла залишилися щонайменше 80 тисяч людей.

Синоптики 13 вересня заявили, що ситуація погіршиться, коли шторм рухатиметься сушею.

За прогнозом, ураган може призвести до сильної повені з висотою води в понад чотири метри.

Швидкість вітру зараз складає до 155 кілометрів на годину. Вітер послабшав, бо раніше цього тижня його швидкість була 225 км/год.

Тепер ураганові «Флоренс» присвоюють другу категорію, а не четверту, як було ще на початку тижня, проте влада просить жителів регіону бути обережними.

«Не розслабляйтеся, залишайтеся в безпечному місці, це могутній шторм, який може вбити. Сьогодні загроза стає реальністю», – заявив губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер.

Президент США Дональд Трамп заявив, що служби з надзвичайних ситуацій готові реагувати на стихію.

Із більшості прибережних міст Кароліни евакуювали жителів, школи й офіси зачинилися не лише в цих штатах, а й у Джорджії.

Скасовані понад 1,5 тисяч рейсів.

Нагадаємо, на Філіппіни насувається тайфун Манґхут - найпотужніший у 2018 році. Окрім Філіппін, Манґхут загрожує мешканцям південного узбережжя Китаю.