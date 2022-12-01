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Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Ірина Геращенко: законопроєкт про медіа відкидає Україну в часи цензури і темників
фото: Європейська солідарність

Оприлюдно висновки Єврокомісії до законопроєкту, прийнятому в першому читанні

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook оприлюднила висновки Єврокомісії до законопроєкту про медіа, який монобільшість планує винести на голосування на найближчий пленарний день.

«На жаль, замість важливого медійного кодексу, можемо отримати закон про цензуру, з необмеженими правами Нацради, повністю залежної від Банкової. Лицемірство в тому, що керівництво ВР тягне цей законопроєкт як один із 7 пунктів- зобов’язань України як країни-кандидата в члени ЄС. Але насправді проєкт закону отримав критичні висновки як з боку Єврокомісії, так і Ради Європи», – констатує Геращенко.

«На погоджувальних радах я неодноразово закликала голову ВР оприлюднити ці висновки, аби колеги усвідомили, що проєкт не відповідає вимогам ЄС. Навпаки, наші партнери вказують на неприпустимість, недемократичність і неєвропейськість наділяти Нацраду невластивими повноваженнями, дозволяти без суду закривати канали, при цьому не забезпечивши її мінімальну незалежність», – зауважує народна депутатка.

«Європейська Солідарність» ще під час першого читання цього закону застерігала колег, що ці норми погіршать ситуацію зі свободою слова. І закликала допрацювати їх. Також в законопроєкті багато контраверсійних норм щодо виборів і аудіовізуальної продукції. Що теж погіршить доступ учасників перегонів до медіа і узаконить нерівне й нетранспарентне висвітлення виборчого процесу», – констатує Ірина Геращенко.

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Висновки Єврокомісії до законопроєкту про медіа, який монобільшість планує винести на голосування на найближчий пленарний день

«Але зачистка медійного поля відбувається вельми технічно, влада загнала всіх в марафон, а хто пручався – того викинули з цифрового мовлення. Й зараз в нас є всі шанси отримати замість розмаїття і плюралізму в ЗМІ суцільний канал «Рада» з тошнотворним пропагандистським контентом», – застерігає Геращенко.

«Мене щиро дивує мовчання самих журналістів. Оприлюднюю висновки Єврокомісії до законопроєкту, прийнятому в першому читанні. На жаль, до другого читання одіозні норми щодо всемогутньої Нацради не змінилися. Прикро, що під прапором євроінтеграції Україну відкидають в часи цензури і темників», – пише Геращенко.

«ЄС» – чи не єдина фракція, яка не голосувала цей законопроєкт в першому читанні і зараз публічно намагається зупинити його найбільш одіозні норми. Комітет свободи слова, очолюваний Шуфричем, взагалі самоусунувся від дискусії щодо законопроєкту про медіа. Це якесь суцільне безумство», – резюмує Ірина Геращенко.

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Теги: влада закон марафон незалежність опозиція фракція

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