Нерухомість у центрі столиці. Суд передав державі низку майна профспілок (перелік)

Слідство вважає, що майно громадських організацій колишнього Радянського союзу, є держвласністю

Печерський районний суд Києва передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) низку об’єктів, які належать Федерації професійних спілок України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Йдеться про групу нежитлових приміщень у центрі Києва (Майдан Незалежності, 2) загальною площею 11,9 тис. кв. м, комплекс будівель на столичній вулиці Інститутська, 1 площею 17,5 тис. кв. м, спортивну базу «Святошин» площею 5,8 тис. кв. м, санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі площею 22,7 тис. кв. м, санаторій «Сонячне Закарпаття» у селі Поляна Закарпатської області площею 15,6 тис. кв. м, об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті Куяльник в Одесі загальною площею 102 тис. кв. м.

Вказане майно було визнано речовим доказом у справі про привласнення майна в особливо великих розмірах, яке веде Головне слідче управління Національної поліції. За версією слідства, службові особи Федерації професійних спілок України та члени їхніх організацій незаконно прибрали до своїх рук ряд об’єктів нерухомого майна державної власності.

«Оскільки питання права власності зазначеного майна на законодавчому рівні не врегульовано, майно колишніх профспілкових організацій залишається державною власністю. А тому правові підстави для розпорядження Федерацією профспілок України майном загальносоюзних громадських організацій колишнього Радянського союзу (реєстрації за собою, продажу, передачі до статутних фондів господарських товариств, відчуження у будь-який інший спосіб) відсутні», – вважають правоохоронці.

Додамо, що у подальшому АРМА на конкурсних умовах може передати об’єкти профспілок в управління юридичним особам або фізичним особам-підприємцям.