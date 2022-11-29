Рада цього тижня розгляне скандальний законопроєкт «Про медіа»

Народні депутати обіцяли виправити критичні зауваження та винести оновлений проєкт на розгляд громадськості та професійного співтовариства

Проєкт неодноразово був розкритикований українськими журналістами, НСЖУ та міжнародними організаціями

Верховна Рада цього тижня розгляне законопроєкт «Про медіа» у другому читанні. Про це повідомив секретар Національної спілки журналістів України Сергій Лямець з посиланням на власні джерела в Офісі президента.

За даними джерела, законопроєкт буде винесено на розгляд Верховної Ради. «Депутати налаштовані голосувати», – йдеться у повідомленні.

Проте, співрозмовник на Банковій зауважив, що проєкт не має системної підтримки Офісу президента. Тобто, він радше просувається за процедурою від співавторів закону, ніж за ініціативою Президента. Співавтори намагаються скористатися готовністю «Слуг народу» голосувати за будь-які проєкти, які будуть супроводжуватися патріотичною риторикою, не вдаючись до суті питання.

Нагадаємо, законопроект «Про медіа» отримав низку критичних зауважень з боку Європейської федерації журналістів та американського Комітету захисту журналістів як такий, що може суттєво порушити свободу слова в Україні.

Позиція ЄС полягає у тому, що законопроєкт має обов'язково врегулювати надання аудіовізуальних послуг в Україні, проте не повинен запровадити владну цензуру.

Народні депутати обіцяли виправити критичні зауваження та винести оновлений проєкт на розгляд громадськості та професійного співтовариства. Зокрема, співавтори законопроєкту Олександр Ткаченко (чинний міністр) та Микита Потураєв (голова профільного парламентського Комітету) неодноразово обіцяли запропонувати компромісні рішення.

«Ткаченко та Потураєв, в тому числі на ефірах Єдиного телемарафону, лише просувають вигідний їм варіант та називають будь-яку критику діями кремля та росії. Це є відвертою брехнею та спробою маніпулювати точкою зору громадськості», – наголосив секретар НСЖУ.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада України у першому читання підтримала новий законопроєкт «Про медіа» №2693-д. Свої голоси за цей проєкт закону віддали 233 народні обранці. Згодом голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що схвалення у першому читанні законопроєкту «Про медіа» – це крок назад від стандартів свободи слова, до якої ми звикли в Україні.