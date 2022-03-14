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    «Повітряна тривога» оголошена майже по всій Україні

    Майже у всіх областях України оголосили повітряну тривогу: усі в укриття - «Повітряна тривога» оголошена майже по всій Україні
    Майже у всіх областях України оголосили повітряну тривогу: усі в укриття
    фото з відкритих джерел

    Українців просять перейти в укриття до відбою повітряної тривоги

    Вночі, 14 березня, майже у всіх регіонах України пролунали сирени. Жителям цих міст та регіонів варто сховатися в укриття.

    Крім того, потрібно допомогти друзям, рідним чи сусідам знайти безпечне місце. Усі обов'язково мають залишатися у сховищах до скасування тривоги. Йдеться про:

    • Київ,
    • Львів,
    • Вінницю,
    • Івано-Франківськ,
    • Запоріжжя,
    • Суми,
    • Харків,
    • Рівне,
    • Миколаїв,
    • Ужгород,
    • Одесу,
    • Ізмаїл.

    А також про наступні області:

    • Полтавську,
    • Дніпропетровську,
    • Черкаську,
    • Чернівецьку,
    • Хмельницьку,
    • Закарпаття,
    • Рівненську,
    • Волинь,
    • Тернопільську,
    • Сумську,
    • Вінницьку,
    • Львівську,
    • Івано-Франківську,
    • Кіровоградську,
    • Буковину,
    • Миколаївську.

    Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали ударів крилатими ракетами по Луцьку, Дніпру, Франківську.

    Унаслідок нападу аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару.

    Теги: Харків Запоріжжя Суми Київ укриття Івано-Франківськ
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    «Повітряна тривога» оголошена майже по всій Україні