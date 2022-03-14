«Повітряна тривога» оголошена майже по всій Україні

Майже у всіх областях України оголосили повітряну тривогу: усі в укриття

Українців просять перейти в укриття до відбою повітряної тривоги

Вночі, 14 березня, майже у всіх регіонах України пролунали сирени. Жителям цих міст та регіонів варто сховатися в укриття.

Крім того, потрібно допомогти друзям, рідним чи сусідам знайти безпечне місце. Усі обов'язково мають залишатися у сховищах до скасування тривоги. Йдеться про:

Київ,

Львів,

Вінницю,

Івано-Франківськ,

Запоріжжя,

Суми,

Харків,

Рівне,

Миколаїв,

Ужгород,

Одесу,

Ізмаїл.

А також про наступні області:

Полтавську,

Дніпропетровську,

Черкаську,

Чернівецьку,

Хмельницьку,

Закарпаття,

Рівненську,

Волинь,

Тернопільську,

Сумську,

Вінницьку,

Львівську,

Івано-Франківську,

Кіровоградську,

Буковину,

Миколаївську.

Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали ударів крилатими ракетами по Луцьку, Дніпру, Франківську.

Унаслідок нападу аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару.