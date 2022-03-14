«Повітряна тривога» оголошена майже по всій Україні
Українців просять перейти в укриття до відбою повітряної тривоги
Вночі, 14 березня, майже у всіх регіонах України пролунали сирени. Жителям цих міст та регіонів варто сховатися в укриття.
Крім того, потрібно допомогти друзям, рідним чи сусідам знайти безпечне місце. Усі обов'язково мають залишатися у сховищах до скасування тривоги. Йдеться про:
- Київ,
- Львів,
- Вінницю,
- Івано-Франківськ,
- Запоріжжя,
- Суми,
- Харків,
- Рівне,
- Миколаїв,
- Ужгород,
- Одесу,
- Ізмаїл.
А також про наступні області:
- Полтавську,
- Дніпропетровську,
- Черкаську,
- Чернівецьку,
- Хмельницьку,
- Закарпаття,
- Рівненську,
- Волинь,
- Тернопільську,
- Сумську,
- Вінницьку,
- Львівську,
- Івано-Франківську,
- Кіровоградську,
- Буковину,
- Миколаївську.
Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали ударів крилатими ракетами по Луцьку, Дніпру, Франківську.
Унаслідок нападу аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару.