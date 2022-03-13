Ляшко розповів, що окупанти знищили сім лікарень і пошкодили 104

Загинули шестеро медиків

Російські війська з початку війни в Україні знищили сім лікарень, які не підлягають відновленню, пошкодили 104. Внаслідок обстрілів загинули шестеро медичних працівників. Про це повідомив під час телемарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Окупанти знищили на території України вже сім лікарень, які не підлягають відновленню. В тих містах ми повинні будемо будувати нові лікарні. 104 заклади охорони здоров’я пошкоджені, але їх можна ще відновити, деякі ми вже відновили оперативно після обстрілів. 34 машини екстреної медичної допомоги обстріляні, більшість з них виведена з ладу. 6 медичних працівників убито, 12 тяжко поранено, є ще з легкими пораненнями», – розповів Ляшко.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на втрати, можливість отримати медичну допомогу в Україні є, всі заклади охорони здоров’я працюють.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що ще 86 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України.

Нагадаємо, на Харківщині у селищі Слобожанське рятувальники продовжували розбирати завали будинку, який постраждав внаслідок обстрілів окупантами. З-під них дістали тіла п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей.

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