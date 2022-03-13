Оприлюднено графік евакуаційних рейсів на 14 березня

Усі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку західної України та за її межі лишаються безкоштовними

Графік евакуаційних поїздів залишається незмінним до переходу на літній час 27 березня. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Рейси по ст. Полтава (регулярні до 27.03):



6:03 – №90/89 Одеса – Головна – Краматорськ

– – – 6:03 – №17/18 Ужгород – Харків–Пас.

6:03 – №15/16 Рахів – Харків–Пас.

7:27 – №8/7 Одеса–Головна – Харків–Пас.

8:33 – №1/2 Івано–Франківськ – Краматорськ

15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

17:20 – №15/16 Харків–Пас. – Рахів

17:20 – №17/18 Харків–Пас. – Ужгород

23:20 – №1/2 Краматорськ – Івано–Франківськ

23:42 – №8/7 Харків–Пас. – Одеса–Головна

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по ст. Київ (регулярні до 27.03):

1:36 – №17/18 Ужгород – Харків–Пас.

1:36 – №15/16 Рахів – Харків–Пас.

2:30 – №21/22 Трускавець – Харків–Пас.

3:42 – №21/22 Харків–Пас. – Трускавець

4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук

4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

5:40 – №142/141 Львів – Лиман

8:00 – №705 Дарниця – Львів

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ

13:09 – №114/113 Лиман – Львів

13:09 – №142/141 Лиман – Львів

14:07 – №749/750 Київ–Пас – Івано–Франківськ

14:25 – №769/770 Київ–Пас – Кам’янець–Подільський

14:25 – №757/758 Київ–Пас – Могилів–Подільський

15:02 – №55/56 Київ–Пас – Рахів

17:07 – №743 Дарниця – Львів

17:09 – №13/14 Київ–Пас – Солотвино

17:42 – №790/789 Київ–Пас – Кропивницький

17:42 – №792/791 Київ–Пас – Кременчук

18:30 – №81/82 Київ–Пас – Ужгород

19:06 – №43/44 Київ–Пас – Івано–Франківськ

19:13 – №67/68 Київ–Пас – Варшава

19:48 – №95/96 Київ–Пас – Рахів

20:12 – №49/50 Київ–Пас – Трускавець

20:21 – №57/59 Київ–Пас – Ворохта

20:21 – №60/58 Київ–Пас – Чоп

21:07 – №38/37 Київ–Пас – Запоріжжя–1

21:08 – №29/30 Київ–Пас – Ужгород

21:15 – №105/106 Київ–Пас – Одеса–Головна

21:22 – №98/97 Київ–Пас – Ковель

21:28 – №76/75 Київ–Пас – Кривий Ріг–Головний

21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта

21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

21:50 – №15/16 Харків–Пас. – Рахів

21:50 – №17/18 Харків–Пас. – Ужгород

22:22 – №7/8 Київ–Пас – Чернівці

22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ–Пас – Львів

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:46 – №771/772 Київ–Пас – Хмельницький

Рейси по ст. Харків (регулярні до 27.03)

3:46 – №114/113 Лиман – Львів

3:46 – №142/141 Лиман – Львів

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

15:09 – №15/16 Харків–Пас. – Рахів

15:09 – №17/18 Харків–Пас. – Ужгород

19:27 – №795/796 Харків–Пас. – Дніпро

20:15 – №21/22 Харків–Пас. – Трускавець

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано–Франківськ

21:43 – №8/7 Харків–Пас. – Одеса–Головна

22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса–Головна

Рейси по ст. Одеса (регулярні до 27.03):

14:15 – №25/26 Одеса–Головна – Рахів

18:13 – №78/77 Одеса–Головна – Ковель

18:22 – №38/36–35/37 Одеса–Головна – Пшемисль

20:49 – №136/135 Одеса–Головна – Чернівці

21:31 – №12/11 Одеса–Головна – Львів

22:03 – №105/106 Одеса–Головна – Київ–Пас

22:25 – №8/7 Одеса–Головна – Харків–Пас.

Рейси по ст. Вінниця (регулярні до 27.03):

0:23 – №105/106 Київ–Пас – Одеса–Головна

2:33 – №771/772 Київ–Пас – Хмельницький

3:52 – №105/106 Одеса–Головна – Київ–Пас

4:32 – №49/50 Трускавець – Київ–Пас

9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький

17:15 – №769/770 Київ–Пас – Кам’янець–Подільський

19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:14 – №49/50 Київ–Пас – Трускавець

Рейси по ст. Дніпро (регулярні до 27.03):

4:45 – №38/37 Київ–Пас – Запоріжжя–1

5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя–1

5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя–1

6:23 – №795/796 Дніпро – Харків–Пас.

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16:34 – №44 717 Запоріжжя–1 – Рахів

17:49 – №86/85 Запоріжжя–1 – Львів

17:49 – №88/87 Запоріжжя–1 – Ковель

23:11 – №37/38 Запоріжжя–1 – Київ–Пас

Рейси по ст. Запоріжжя (регулярні до 27.03):

12:20 – №120/119 Запоріжжя–1 – Львів

14:45 – №44 717 Запоріжжя–1 – Рахів

16:05 – №86/85 Запоріжжя–1 – Львів

16:05 – №88/87 Запоріжжя–1 – Ковель

21:38 – №37/38 Запоріжжя–1 – Київ–Пас

А ось графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня Укрзалізниця оприлюднила нижче:

Харків:

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;

12:30 – №228/227 Дніпро – Чоп;

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп;

16:00 – №915/916 Кривий Ріг – Хелм.

Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.

Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов‘янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.

Графік міжміських поїздів територією України залишається незмінним до переходу на літній час 27 березня. Розклад можна подивитись на сайті https://uz–vezemo.com

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає новий вебресурс, щоб інформувати пасажирів про евакуаційні рейси, міжнародні маршрути та роботу вокзалів під час війни.

До слова, Міністерство інфраструктури розробило мапи альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень зі сходу на захід.

Також Офіс президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація.