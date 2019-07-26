«Слуги народу» їдуть у Трускавець навчатися депутатству



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Фото Станіслава Груздєва, Главком

Депутати від «Слуги народу» пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці

Народні депутати від «Слуга народу» свій економічний лікнеп від Київської школи економіки будуть проходити в таборі у Трускавці, в спартанських умовах. Про це написав на своїй сторінці в Facebook президент Київської школи економіки Тимофій Милованов 26 липня.

Він пише, що навчання буде максимально інтенсивним, жорстким і насиченим. Саме такий формат напрацьований спільно з представниками партії.

«Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки та визнаних на ринку праці фахівців. У комплексі з лекційними заняттями студенти оброблятимуть отримані знання в групах для того, щоб закріпити їх. У день передбачено три маленьких перерви і час на обід та вечерю. І навіть тоді учасники виконуватимуть завдання від викладачів», - повідомив Милованов.

«Такий жорсткий формат - це реально жесть. Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм у топових університетах. Подивимося, хто витримає», - вважає він.

Директор школи також навів орієнтовний розклад дня.

«Ми на тиждень їдемо в Трускавець, що стане місцем для цієї Спарти. Чому Трускавець? Тому що в Україні поки що немає інфраструктури для масштабного навчання дорослих. Під час вибору місця для навчання ми зіткнулися з перешкодою: незважаючи на той факт, що Україна розвиває рекреаційну складову економіки, поки що немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей. Тому зупинили свій вибір на комплексі в Трускавці, де раніше проводили свої вчення великі міжнародні та українські компанії», - пояснює Милованов.

Навчання триватиме 5 днів, при цьому організатори навчання «мають комерційний контракт з політсилою «Слуга народу».

«Такі ж контракти з нами може укласти будь-яка політсила, комерційна компанія, неприбуткова організація або фізична особа. Ми відкриті для всіх. Вартість контракту зі «Слугою народу» буде вказана у звіті партії. Він буде доступний на сайті НАЗК в передбачений законом термін», - підкреслює педагог.

За його словами, це тільки перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія.

Нагадаємо, Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для партії «Слуга народу».

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