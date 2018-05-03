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    Повстанці готуються покинути анклав на південь від Дамаска

    Сирійська армія проводить наступ на півночі в районі Хомса і Хами
    Сирійське телебачення показало кадри прибуття автобусів в місто Бейт Сахем, які будуть використовуватися для евакуації сирійських повстанців із анклаву на південь від Дамаска. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Відповідно до домовленості, до 5 тисяч повстанців і членів їх сімей мають провести евакуацію в райони на півночі Сирії,
    • Сьогодні, 12:51
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    Сирійська армія проводить наступ на півночі в районі Хомса і Хами

    Сирійське телебачення показало кадри прибуття автобусів в місто Бейт Сахем, які будуть використовуватися для евакуації сирійських повстанців із анклаву на південь від Дамаска.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Відповідно до домовленості, до 5 тисяч повстанців і членів їх сімей мають провести евакуацію в райони на півночі Сирії, які і досі не перебувають під контролем Дамаска. До цього процес евакуації проходив в понеділок по тій самій схемі.

    «Ісламська держава», яка контролює сусідній анклав, і далі продовжує чинити опір сирійським урядовим військам, незважаючи на інтенсивні обстріли.

    Паралельно із цим сирійська армія продовжує наступ на півночі країни. В середу повстанці, затиснуті між Хомсом і Хамою в районі міст Растан, Талбісех і Хоула, погодилися капітулювати. Окремі угруповання відхилили дану домовленість і провели обстріл урядових сирійських сил.

    Нагадаємо, 3 травня у Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ.

    Сирія
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