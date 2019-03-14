Позашляховик Ахметова, тещині мотоцикли і співмешканка на мільйон - що не потрапило в декларації Вілкула



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Кандидат у президенти Олександр Вілкул Фото: VoxUkraine

У грудні 2018 року НАБУ закрило справу за підозрою нардепа у декларуванні недостовірної інформації, проте на початку лютого САП поновила розслідування

Народний депутат і кандидат у президенти Олександр Вілкул не вносить у декларації цивільну дружину, яка володіє майном вартістю близько мільйона доларів, користування автомобілем компанії Ріната Ахметова і байками та будинком колишньої тещі. Про це йдеться на сайті Bihus.info у відеоблозі Антона Столярова «Бомбила з Опоблоку.

У січні 2018 року Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу за підозрою народного депутата Вілкула у недостовірному декларуванні. За версією НАБУ, він не вносить у декларації свою цивільну дружину.

Звати імовірну співмешканку Вілкула Марія Ляшенко. Як з’ясували детективи, у 2014-2017 роках вони регулярно здійснювали спільні поїздки за кордон, зокрема на її автомобілі Range Rover. До того ж кермував ним сам Олександр Вілкул. У своєму коментарі Bihus.Info депутат визнав, що дійсно знайомий з цією жінкою, але факт стосунків заперечує.

Фото: bihus.info

Згідно з реєстром транспортних засобів, окрім Range Rover, 30-річна Марія Ляшенко володіє ще одним позашляховиком Jeep Grand Cherokee. Також на неї оформлені два будинки у елітному котеджному містечку «Золоті ключі» поблизу Дніпра площею 119 і 241 кв. м. Загальна вартість усього цього майна складає близько півмільйона доларів.

Фото: bihus.info

А влітку 2018 року Марія Ляшенко придбала 187-метрову квартиру у центрі столиці - на вулиці Старонаводницькій. Ціни на подібні помешкання залежно від ремонту коливаються в межах від 400 до 600 тисяч доларів.

Сам же Вілкул, згідно з матеріалами справи, користувався 380-метровим будинком у Козині, записаним на його колишню тещу Марію Кондратюк. Придбала вона його у 2006 році, коли зять вперше обрався до парламенту.

Фото: bihus.info

Також на колишню тещу депутата оформлені автомобіль Lexus GX 460 і два байки Honda GL 1800 і Harley Davidson FLSTFB. Саме за кермом цього Harley у 2013 році Вілкул приїжджав на музичний фестиваль The Best City у Дніпрі.

Окрім тещиних мотоциклів, у користуванні Олександра Вілкула був помічений Range Rover, записаний на ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціаром якого є Рінат Ахметов. Саме цьому олігарху приписують фінансування Опозиційного блоку.

Наприкінці грудня 2018 року НАБУ закрило справу за підозрою нардепа у декларуванні недостовірної інформації за відсутністю складу злочину.

Проте на початку лютого розслідування було поновлене Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. «Розслідування справи відновлено за особистим розпорядженням голови САП Холодницького», - повідомила Ольга Постолюк з прес-служби САП.