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    Пожежа в лікарні у Південній Кореї: понад 40 загиблих та десятки постраждалих

    Президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликав екстрену нараду у зв'язку з пожежою
    На південному сході Південної Кореї в результаті пожежі в лікарні в місті Мілянг загинула щонайменше 41 людина, ще понад 70 постраждали. Про це повідомиляє агентство Yohnap. Загоряння виникло в ніч на п’ятницю за київським часом на першому поверсі міської лікарні Седжон у 386 км на південний схід від Сеула. (5th LD) Hospital blaze
    • Сьогодні, 07:04
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    Пожежа в лікарні в місті Мілянг 

    Президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликав екстрену нараду у зв'язку з пожежою

    На південному сході Південної Кореї в результаті пожежі в лікарні в місті Мілянг загинула щонайменше 41 людина, ще понад 70 постраждали.

    Про це повідомиляє агентство Yohnap.

    Загоряння виникло в ніч на п’ятницю за київським часом на першому поверсі міської лікарні Седжон у 386 км на південний схід від Сеула.

    Пожежу вдалося загасити через 1 годину 40 хвилин. З будівлі були евакуйовані 111 пацієнтів, яких розмістили в чотири лікарні міста, ще 94 людини залишили будинок престарілих, який прилягає до будівлі медустанови.

    Причини пожежі встановлюються, президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликав екстрену нараду у зв'язку з подією.

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    Пожежа в лікарні у Південній Кореї: понад 40 загиблих та десятки постраждалих
    Пожежа в лікарні у Південній Кореї: понад 40 загиблих та десятки постраждалих
    Пожежа в лікарні у Південній Кореї: понад 40 загиблих та десятки постраждалих
    Пожежа в лікарні у Південній Кореї: понад 40 загиблих та десятки постраждалих
    Пожежа в лікарні у Південній Кореї: понад 40 загиблих та десятки постраждалих
    Пожежа в лікарні у Південній Кореї: понад 40 загиблих та десятки постраждалих
    Пожежа в лікарні у Південній Кореї: понад 40 загиблих та десятки постраждалих

    Нагадаємо, у четвер, 25 січня, сталася пожежа в багатоповерхівці в місті Ужгород: евакуйовано 20 людей.

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