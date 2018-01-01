Пожежа в лікарні у Південній Кореї: понад 40 загиблих та десятки постраждалих

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликав екстрену нараду у зв'язку з пожежою

На південному сході Південної Кореї в результаті пожежі в лікарні в місті Мілянг загинула щонайменше 41 людина, ще понад 70 постраждали. Про це повідомиляє агентство Yohnap. Загоряння виникло в ніч на п’ятницю за київським часом на першому поверсі міської лікарні Седжон у 386 км на південний схід від Сеула. (5th LD) Hospital blaze



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Пожежа в лікарні в місті Мілянг

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликав екстрену нараду у зв'язку з пожежою

На південному сході Південної Кореї в результаті пожежі в лікарні в місті Мілянг загинула щонайменше 41 людина, ще понад 70 постраждали.

Про це повідомиляє агентство Yohnap.

Загоряння виникло в ніч на п’ятницю за київським часом на першому поверсі міської лікарні Седжон у 386 км на південний схід від Сеула.

(5th LD) Hospital blaze kills 41, injures more than 70 in Miryang https://t.co/1NKMVcbOBW — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 26 січня 2018 р.

Пожежу вдалося загасити через 1 годину 40 хвилин. З будівлі були евакуйовані 111 пацієнтів, яких розмістили в чотири лікарні міста, ще 94 людини залишили будинок престарілих, який прилягає до будівлі медустанови.

Причини пожежі встановлюються, президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликав екстрену нараду у зв'язку з подією.

Нагадаємо, у четвер, 25 січня, сталася пожежа в багатоповерхівці в місті Ужгород: евакуйовано 20 людей.