Пожежа в лікарні у Південній Кореї: понад 40 загиблих та десятки постраждалих

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликав екстрену нараду у зв'язку з пожежою

На південному сході Південної Кореї в результаті пожежі в лікарні в місті Мілянг загинула щонайменше 41 людина, ще понад 70 постраждали.

Про це повідомиляє агентство Yohnap.

Загоряння виникло в ніч на п’ятницю за київським часом на першому поверсі міської лікарні Седжон у 386 км на південний схід від Сеула.

(5th LD) Hospital blaze kills 41, injures more than 70 in Miryang https://t.co/1NKMVcbOBW