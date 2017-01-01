Позиція одеського губернатора на стороні активістів викличе гнів мера - політолог

Фесенко переконаний, що позиція Степанова буде винагороджена лояльністю громади та її підтримкою

В Одесі чи не вперше за роки незалежності починає реалізовуватись запит на справедливість. Так політолог Володимир Фесенко прокоментував рішення голови Одеської ОДА Максима Степанова внести заставу для звільнення із СІЗО одного з лідерів громадського спротиву забудові Літнього театру в Міськсаду Одеси Сергія Стерненка. «Нестандартні кроки



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Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов

Фесенко переконаний, що позиція Степанова буде винагороджена лояльністю громади та її підтримкою

В Одесі чи не вперше за роки незалежності починає реалізовуватись запит на справедливість. Так політолог Володимир Фесенко прокоментував рішення голови Одеської ОДА Максима Степанова внести заставу для звільнення із СІЗО одного з лідерів громадського спротиву забудові Літнього театру в Міськсаду Одеси Сергія Стерненка.

«Нестандартні кроки одеського губернатора Максима Степанова щодо внесення застави для звільнення з СІЗО своїх політичних та ідеологічних опонентів, які потрапили під несправедливу розправу мера Одеси, не тільки дали політичні плоди та посилення електоральних позицій правлячої партії в регіоні, але й вибили підґрунтя для піару Михайлу Саакашвілі, котрий примчався до Одеси щоб скористатись скандальною забудовою в Літньому театрі та направити суспільну агресію проти перших осіб держави», - вважає політолог.

«Позиція губернатора на стороні активістів однозначно викличе гнів мера та корумпованої частини місцевих еліт, але буде винагороджена лояльністю громади та її підтримкою. Адже в регіоні чи не вперше за роки незалежності реалізовано запит на справедливість, рівність та повагу до українського закону. Вчинок Максима Степанова демонструє зміну парадигми місцевої політики. Що насправді уже більше схоже на європейські практики та основи грядущої реформи децентралізації, коли префекти слідують лідерству президента та намагаються реалізовувати його ціннісну базу та політичні обіцянки в повірених ним регіонах», - підкреслює Фесенко.

«Тим часом, міський голова Одеси Геннадій Труханов, замість того щоб довести всій країні відсутність російського паспорту, потрапляє в ще гірший скандал – корупційний», - відзначає політолог.

Нагадаємо, Приморський суд Одеси 24 листопада арештував з правом внесення застави одеського активіста Сергія Стерненка. Сума застави визначена у 608 тис. грн. Арешт відбувся в рамках розслідування справи про заворушення в Одесі в міському саду 18 листопада.

Рішення суду про арешт ґрунтувалось в тому числі на показах голови Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, якому під час подій 18 листопада розбили голову. Шеф поліції стверджує, що активіст бив його ногами (за даними видання цього не було: громадський діяч вів пряму відеотрансляцію подій, і нічого такого на записові немає).

Губернатор Одещини Степанов пообіцяв внести заставу за Стерненка. 27 листопада він виконав свою обіцянку.