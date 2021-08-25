Працівниця суду стягнула компенсацію з адвоката, який назвав її собакою

Після конфлікту з помічницею судді адвокат втратив ліцензію

Помічниця судді Жовківського районного суду Львівської області відсудила у адвоката 10 тис. грн моральної компенсації. У справі йдеться що адвокат образив її, назвавши собакою. Сам адвокат не визнав своєї провини і теж подав на жінку до суду. Про це пише видання Zahid.net. Отже, помічниця судді Христина Триндяк подала до суду заяву, де попросила стягнути з адвоката Михайла Бордюка 15 тис. грн моральної компенсації. За словами жінки, ще 12 вересня 2019 року Бордюк у приміщенні суду ображав її. «Зокрема, після судового засідання, при зверненні до помічника судді висловив образливі слова: «я є адвокат, а ти є ніхто, хто ти тут така, щоб мені вказувати, що саме я маю роботи, ти собака і твоє місце біля дверей», – цитується у матеріалах справи.

Після конфлікту з адвокатом Христина Триндяк подала заяву до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області. Після розгляду цієї заяви Михайла Бордюка на рік відсторонили від адвокатської діяльності. Чоловік намагався оскаржити через суд рішення комісії адвокатури, однак йому це не вдалося. Бордюк пояснив свою поведінку тим, що не хотів образити працівницю суду, а просто порівняв її поведінку із собачою.

«Вжив при спілкуванні текст «скаржниця безпричинно накинулася на нього як собака, що зірвався з прив`язі біля дверей судді, і почала гавкати» з посиланням на існуючі в українській мові порівняння, фразеологізми, прислів'я», – цитується позиція Бордюка у матеріалах справи.

Христина Триндяк також подала заяву до суду з вимогою сплатити їй 15 тис. грн моральної компенсації, оскільки пережила душевні страждання. Під час допиту у суді вказав, що саме Христина Триндяк була ініціаторкою конфлікту, перевищила свої повноваження та принизила його, як адвоката. Він також вказав, що подав позов до суду, щоб отримати моральну компенсацію. Рішення у цій справі наразі немає.

Під час засідання Червоноградського районного суду за позовом Христини Триндяк 9 серпня 2021 року суддя Андрій Жураковський задовольнив її позов частково. Суддя дійшов висновку, що Бордюк спричинив душевні страждання Христині Триндяк і стягнув з нього 10 тис. грн моральної компенсації. Це рішення ще можна оскаржити в апеляції.