«Укрзалізниця» наступного року планує підвищити вартість квитків на 22%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тарифи на проїзд будуть зростати щомісяця

В «Укрзалізниці» очікують, що дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%

Згідно з фінансовим планом «Укрзалізниці» на 2020 рік, вартість квитків на пасажирські перевезення буде рости на 2% щомісяця з березня.

Таким чином із березня 2020 року по січень 2021 року вартість квитків зросте на 22%, повідомляє ЦТС.

Дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%, а загальний дохід на 13% в 2020 році.

У той же час, тарифи на вантажоперевезення будуть рости на 2,5% кожен квартал.

До слова, «Укрзалізниця» на новорічні та різдвяні свята призначила сім додаткових поїздів. Також п’яти поїздам подовжено маршрути, щоб розширити географію залізничних перевезень.

Традиційно найпопулярнішими напрямками взимку є Львів, Одеса та Ужгород.