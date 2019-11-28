«Укрзалізниця» наступного року планує підвищити вартість квитків на 22%
Тарифи на проїзд будуть зростати щомісяця
В «Укрзалізниці» очікують, що дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%
Згідно з фінансовим планом «Укрзалізниці» на 2020 рік, вартість квитків на пасажирські перевезення буде рости на 2% щомісяця з березня.
Таким чином із березня 2020 року по січень 2021 року вартість квитків зросте на 22%, повідомляє ЦТС.
Дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%, а загальний дохід на 13% в 2020 році.
У той же час, тарифи на вантажоперевезення будуть рости на 2,5% кожен квартал.
До слова, «Укрзалізниця» на новорічні та різдвяні свята призначила сім додаткових поїздів. Також п’яти поїздам подовжено маршрути, щоб розширити географію залізничних перевезень.
Традиційно найпопулярнішими напрямками взимку є Львів, Одеса та Ужгород.