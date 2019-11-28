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    «Укрзалізниця» наступного року планує підвищити вартість квитків на 22%

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    <span>Тарифи на&nbsp;проїзд будуть зростати щомісяця</span> - «Укрзалізниця» наступного року планує підвищити вартість квитків на 22%
    Тарифи на проїзд будуть зростати щомісяця

    В «Укрзалізниці» очікують, що дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%

    Згідно з фінансовим планом «Укрзалізниці» на 2020 рік, вартість квитків на пасажирські перевезення буде рости на 2% щомісяця з березня.

    Таким чином із березня 2020 року по січень 2021 року вартість квитків зросте на 22%, повідомляє ЦТС.

    Дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%, а загальний дохід на 13% в 2020 році.

    У той же час, тарифи на вантажоперевезення будуть рости на 2,5% кожен квартал.

    До слова, «Укрзалізниця» на новорічні та різдвяні свята призначила сім додаткових поїздів. Також п’яти поїздам подовжено маршрути, щоб розширити географію залізничних перевезень.

    Традиційно найпопулярнішими напрямками взимку є Львів, Одеса та Ужгород.

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