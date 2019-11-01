Запізнилась на секунду. «Слуга народу» поскаржилась на нові правила контролю роботи депутатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Олена Мошенець не встигла на електронну реєстрацію народних обранців у Раді 1 листопада

З 1 листопада в Раді діє лише електронна реєстрація депутатів

Депутат від партії «Слуга народу» Олена Мошенець розповіла, що через нововведення у Раді вона не змогла зареєструватися на сьогоднішнє засідання, так як запізнилася всього «на одну секунду» на електронну реєстрацію.

Про це вона написала в п’ятницю, 1 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

«Запізнилась на одну секунду на реєстрацію і все - сьогодні день роботи в Верховній Раді не зараховано. З 1 листопада діють нові правила - відмова від паперової реєстрації, лише електронна реєстрація шляхом натискання зеленої кнопки», - повідомила Мошенець.

Як відомо, депутати Верховної Ради 1 листопада вперше провели ранкову реєстрацію на пленарне засідання парламенту шляхом натискання кнопки замість карток.

У залі зареєструвалося 307 народних депутатів.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив депутатів не спізнюватися на роботу через нововведення з 1 листопада.

Досі депутати проходили два етапи реєстрації: перед засіданням біля столів в кулуарах парламенту, а також за допомогою електронної системи в залі.

Нова система реєстрації почала діяти у зв'язку з набуттям чинності закону про припинення відшкодування нардепам витрат у разі пропуску засідань Верховної Ради без поважних причин.