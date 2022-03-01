Для громадян Росії створено сайт зі статистикою воєнних злочинів та втрат армії РФ в Україні

Сайт забезпечений стабільною доступністю у разі спроб його блокування з боку країни-агресора

Сайт повністю доступний у мобільній і стаціонарній версії для всіх користувачів на території Російської Федерації

Задля інформування громадян Росії про воєнні події та кількість загиблих на території України було розроблено та запущено сайт https://russkiykorabl.info – повідомляє комунікаційна агенція Postmen.

На веб-ресурсі пояснюється, що відбувається на території України від самого початку, а також надаються контакти для отримання інформації про долю зниклих безвісти російських військових.

На сайті опубліковано статистику втрат російської армії, а також воєнних злочинів стосовно мирного населення України – кількість загиблих та поранених, докази обстрілів житлових будинків. Також на сайті розміщені матеріали зі світових акцій у підтримку України.

Крім того, на платформі росіяни зможуть знайти телефони гарячої лінії для пошуку російських солдат та офіцерів, яких було відправлено на так звані «навчання» на територію України.

За словами розробників, сайт забезпечений стабільною доступністю у разі спроб його блокування з боку країни-агресора. Перша версія сайту написана на створеній російськими розробниками платформі Tilda і може бути недоступною на телефонах українських мобільних операторів. Сайт повністю доступний у мобільній і стаціонарній версії для всіх користувачів на території Російської Федерації.

«Кидайте лінк на https://russkiykorabl.info в коменти. Розповсюджуйте в соцмережах. Шліть знайомим. Відправляйте в ЗМІ», – закликають в агенції підтримати поширення інформації на території Росії.