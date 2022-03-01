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    Не відпускайте сюди дітей! Полонені окупанти звернулися до росіян

    СБУ закликає поширити відео серед своїх знайомих та близьких до РФ - Не відпускайте сюди дітей! Полонені окупанти звернулися до росіян
    СБУ закликає поширити відео серед своїх знайомих та близьких до РФ
    Фото: скріншот з відео

    Багато російських солдатів зараз у полоні

    Служба безпеки України зняли відеоролик із закликом російських полонених. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «22, 21, 20, 19... Це не зворотний відлік, це середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні. Самі себе вони називають «гарматним м'ясом» і присягаються, що не хотіли воювати», – зазначили у відомстві.

    На відео полонені звертаються батькам і закликають: «Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще та йдіть на Путіна!».

    «Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас із війною, буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів», – додають у повідомленні.

    За інформацією Служби безпеки України, середній вік російських військовополонених становить від 19 до 21 року. Згідно з захопленими документами, більшості тих, хто перебуває в українському полоні, не виповнилося і 22-23 років.

    СБУ закликає поширити відео серед своїх знайомих та близьких до РФ.

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    Теги: окупанти СБУ полон Україна солдат
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    Не відпускайте сюди дітей! Полонені окупанти звернулися до росіян