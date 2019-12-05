Правління Фонду соцстрахування очолив Олег Коваль



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У міністерстві Олег Коваль відповідав за регіони та прозорі процедури під час взаємодії людини та держави.

Коваль наголосив, що продовжує виконувати обов’язки заступника міністра

Заступника міністра соціальної політики Олега Коваля обрано головою правління Фонду соціального страхування.

Про це він сказав під час брифінгу 5 грудня, повідомляє Укрінформ.

«Щойно закінчилося засідання правління Фонду, яке було скликане за вимогою державної сторони - міністра соціальної політики Юлії Соколовської. Правління відбулося в штатному режимі, наразі я очолюю правління Фонду від сторони держави», - сказав Коваль.

Він наголосив, що продовжує виконувати обов’язки заступника міністра та «виконувати (додатково - ред.) обов'язки голови правління Фонду».

«Ми очікуємо завтра від виконавчої дирекції Фонду соціального страхування зміни до кошторису 2019 року, які необхідно зробити, щоб забезпечити виконання обов’язків Фонду на 1 млрд 17 млн грн. Ми очікуємо від них завтра відповідні розрахунки для внесення змін до постанови, яка затверджувала бюджет фонду 2019 року», - додав заступник міністра.

Коваль пояснив, що ці гроші підуть на матеріальне забезпечення в умовах діяльності фонду — виплати з тимчасової непрацездатності, по вагітності та на поховання.

«Це поточні виплати, пов’язані з сьогоднішніми заявками на виплати по лікарняних. Тобто, є деякий пул необхідних виплат, щоб до кінця року ми... продовжили ці виплати у встановлений строк», - наголосив заступник міністра соцполітики.

На уточнення журналістів, чи планується індексація виплат у наступному році, Коваль сказав, що це питання в процесі обговорення.

20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування України поінформував, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

У ФСС поінформували, що виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Як відомо, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.

Водночас у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат ФСС не відповідає дійсності та гарантували поновлення виплат.

Того ж дня, 20 листопада, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль у Facebook заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

Як зазначив Коваль, «державний реєстратор незаконно вказав Євгена Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування».

У ФССУ цю інформацію спростували та повідомили, що працюють у штатному режимі.

26 листопада Коваль повідомив, що Мінсоцполітики ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для прийняття урядом.

27 листопада заступник міністра соціальної політики повідомив, що Євген Баженков не є директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування і реєстрація про його поновлення на посаді скасована.