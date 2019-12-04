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    Кабмін у середу візьметься за платежі до Фонду соцстрахування

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    Засідання уряду Гончарука відбувається у закритому режимі&nbsp; - Кабмін у середу візьметься за платежі до Фонду соцстрахування
    Засідання уряду Гончарука відбувається у закритому режимі 

    Засідання уряду має розпочатися об 11 годині, після його закінчення для журналістів проведуть брифінг

    Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердить порядок капіталізації платежів до Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації страхувальників.

    Згідно з порядком денним засідання, оприлюдненим на Урядовому порталі, доповідатиме з цього питання міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

    На засіданні міністр інфраструктури Владислав Криклій ініціюватиме врегулювання деяких питань оплати послуг, повʼязаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог.

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов проситиме колег підтримати реалізацію експериментального проєкту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

    Міністр оборони Андрій Загороднюк запропонує розглянути питання щодо утворення військового навчального підрозділу Донецького національного технічного університету та внести зміни у додаток до порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу.

    Передбачається, що урядовці внесуть зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2019 рік, а також затвердять мінімальні ставки винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер.

    Голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Старобудцев ініціюватиме затвердження порядку здійснення дисциплінарного провадження.

    Члени Кабміну також мають погодити проєкт указу президента про делегацію України для участі у Конференції Організації Обʼєднаних Націй зі зміни клімату. Вони також погодять проєкт указу щодо увільнення від виконання обовʼязків представника України до складу арбітражних груп у рамках процедури розгляду спорів, визначеної статтями 306 і 307 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

    У порядку денному - погодження внесення змін до закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо отримання посвідки на тимчасове проживання.

     

    Кабмін міністр уряд Тимофій Милованов Андрій Загороднюк Владислав Криклій Юлія Соколовська страхування
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