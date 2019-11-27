Уряд збирається збільшити бюджет Фонду соцстрахування



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27 листопада Кабінет міністрів України може схвалити рішення про зміни бюджету Фонду соцстрахування

Мінсоцполітики уже ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для ухвалення Кабміном

У п’ятницю, 29 листопада, має відбутися засідання правління Фонду соціального страхування, яке ініціює Міністерство соціальної політики України.

Про це повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль і уточнив, що порядок денний складатиметься з трьох пунктів:

Обрання голови правління Фонду

Формування постійних комісій правління Фонду

Незалежна аудиторська перевірка Фонду соцстрахування від 01.08.2017р. до теперішнього часу.

«Вважаю, що розгляд і ухвалення відповідних рішень дозволить навести лад в установі та забезпечити її безперебійну роботу», - зазначив Коваль.

Водночас уряд може збільшити видатки на Фонд соцстраху.

«Мінсоцполітики уже ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для ухвалення Кабміном. Тобто уже цієї середи, 27 листопада, Кабінет міністрів України може схвалити рішення про зміни бюджету Фонду соцстрахування для його збалансування. Ніякої «призупинки виплат» Фондом не було і не буде», - наголосив Коваль.

Нагадаємо, раніше Фонд соціального страхування України повідомив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Того ж дня, 20 листопада, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у Facebook заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

21 листопада 2019 року стало відомо, що голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко ініціює термінове позачергове засідання для відновлення виплат матеріального забезпечення.