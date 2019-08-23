Правляча партія Польщі втрачає позиції – опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова «Права і справедливості» Ярослав Качинський

13 жовтня в Польщі пройдуть вибори до сейму і сенату

Опитування, яке проводить компанія Kantar, показала зменшення рейтингу підтримки правлячої польської партії «Право і справедливість» (PiS). Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Популярність даної партії зменшилася із 44% до 39%. В той же час рейтинг головної опозиційної сили «Громадянська платформа» збільшилася на 3% до 30%. Коаліція лівоцентричних сил Lewica має підтримку на рівні 11%.

Зменшення популярності PiS могло відбутися внаслідок низки скандалів. Так, спочатку у відставку пішов спікер парламентуза використання державного літака в приватних цілях. Голова «Права і справедливості» Ярослав Качинський заявив, що рішення спікера піти у відставку є доказом позиції партії «слухати поляків та служити Польщі». Польські ЗМІ та опозиційна партія «Громадянська платформа» встановили, що від березня 2018 року до липня 2019 року Кухцінський часто літав урядовими літаками між Варшавою, де він працює, та Жешувом, містом на південному сході Польщі, де він живе. Стверджується, що Кухцінський понад 100 разів використав урядовий літак для приватних польотів, іноді разом із родиною та деякими членами партії влади.

Після того відставку пішов заступник міністра юстиції через звинувачення в спробах дискредитувати суддів, які виступили проти судової реформи.

Зменшення розриву між правлячою і опозиційною партією ставить під питання здатність партії PiS знову перемогти на виборах до сейму і сенату, які відбудуться 13 жовтня цього року.