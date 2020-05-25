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    Правоохоронці викрили й знешкодили наркоугруповання у Києві

    • Розсилка
    Правоохоронці викрили й знешкодили наркоугруповання у Києві

    Наркоділки виготовляли до 20 кілограмів амфетаміну щомісяця на 2 млн гривень

    Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України блокували в Києві діяльність наркоугруповання.

    Про це зазначено в повідомленні на офіційному сайті СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що ділки облаштували у столиці нарколабораторії в квартирах та гаражах, де виготовляли амфетамін у великій кількості. Клієнтів для збуту психотропів вони підшукували через особисті зв’язки, в тому числі в кримінальних колах та через інтернет-месенджер. Для передачі психотропної речовини і наркотичних засобів наркоділки використовували так звані «закладки» на території Київської області. Переправлення психотропної речовини до інших регіонів здійснювали через приватні поштові сервіси», - йдеться в повідомленні.

    Зазначають, що в ході проведення слідчих дій правоохоронці задокументували, що наркоділки виготовляли до 20 кг амфетаміну щомісяця на 2 млн гривень за цінами чорного ринку.

    Під час обшуків у нарколабораторіях і помешканнях фігурантів вилучено прекурсори, реактиви, зброю, наркотичні засоби, психотропні речовини та «лабораторне» обладнання.

    У СБУ додають, що в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Київського гарнізону затримали чотирьох учасників наркоугруповання. Усім фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

    СБУ наркотики
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