Православна церква України створила румунський вікаріат



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Фото: pomisna.info

Під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулося чергове засідання Священного синоду Помісної церкви

Сьогодні під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулося чергове засідання Священного Синоду Православної Церкви України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Помісной церкви.

На засіданні синоду булт ухвалені такі рішення:

Висловити рішучий протест щодо насильства російської окупаційної влади проти Православної Церкви України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а також закликати українську і міжнародну спільноту вимагати від Росії припинити порушення одного з основоположних прав людини – права на свободу совісті та віросповідання.

Утворити Православний румунський вікаріат УПЦ (ПЦУ) для релігійних організацій в Україні з переважаючим числом етнічних румун. Статут Управління Православного румунського вікаріату УПЦ (ПЦУ) ухвалюється Священним Синодом УПЦ (ПЦУ) та затверджується Предстоятелем, Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України.

Благословити утворення у складі Житомирсько-Овруцької єпархії чоловічого монастиря на честь святого великомученика і цілителя Пантелеймона.

Встановити в Православній Церкві України 22 вересня (9 вересня ст.ст.), у день пам’яті святих Богоотців Іоакима та Анни, – День молитви за сім’ю. Цього дня проводити в храмах Православної Церкви України Божественні літургії та молебні цим святим, як покровителям сім’ї, зі спеціальними молитовними проханнями про мир у родинах, добре виховання дітей, про духовні блага і земний достаток сімей. Благословити цього дня присвятити проповіді священнослужителів сімейній тематиці, проводити тематичні сімейні заходи як на рівні єпархій та парафій, так і у співпраці зі світськими зацікавленими організаціями.

Благословити утворення у складі Переяславсько-Вишневської єпархії чоловічого монастиря на честь святителя Нектарія Егінського.

Синод також обговорив деякі організаційні питання, пов‘язані з виконанням раніше прийнятих рішень