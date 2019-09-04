Правозахисник: засідання уряду в закритому режимі – наступ на свободу слова



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Борис Захаров – керівник програм Харківської правозахисної групи

Відтепер Кабінет міністрів України буде проводити засідання в оновленому форматі

Проведення всіх засідань уряду в закритому режимі суперечить прозорості держави та є наступом на свободу слова. Таку оцінку висловив правозахисник, координатор проектів Харківської правозахисної групи Борис Захаров під час пресконференції в прес-центрі «Главком».

На його переконання, це, безумовно, закриття влади від народу, від контроля народу. І це є абсолютно неприпустимим.

«Звісно, деякі засідання уряду можуть бути закритими тому, що інформація, яка там буде розглядатися, є державною таємницею або конфіденційною і таке інше. Але це все можливо тільки в абсолютно регламентованому переліку відомостей інформації щодо норми державної таємниці. І за ці рамки виходити не можна нікому. А в нової влади стиль: «не заважайте працювати. Ми Зараз швиденько змінимо країну», - занепокоюється Захаров.

Правозахисник розцінює дії уряду, як наступ на свободу слова. Ці дії суперечать прозорості держави.

Нагадаємо, що, починаючи з 2 вересня, Кабінет міністрів України буде проводити засідання в оновленому форматі. Засідання уряду будуть проходити в закритому режимі. «А після завершення засідання прем’єрміністр та члени уряду будуть проводити прес-брифінг для ЗМІ з роз'ясненнями щодо рішень, прийнятих на засіданні уряду», - йдеться у повідомленні.