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    Правозахисник: засідання уряду в закритому режимі – наступ на свободу слова

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    <span>Борис Захаров &ndash; керівник програм Харківської правозахисної групи</span> - Правозахисник: засідання уряду в закритому режимі – наступ на свободу слова
    Борис Захаров – керівник програм Харківської правозахисної групи

    Відтепер Кабінет міністрів України буде проводити засідання в оновленому форматі

    Проведення всіх засідань уряду в закритому режимі суперечить прозорості держави та є наступом на свободу слова. Таку оцінку висловив правозахисник, координатор проектів Харківської правозахисної групи Борис Захаров під час пресконференції в прес-центрі «Главком».

    На його переконання, це,  безумовно, закриття влади від народу, від контроля народу. І це є абсолютно неприпустимим.

    «Звісно, деякі засідання уряду можуть бути закритими тому, що інформація, яка там буде розглядатися, є державною таємницею або конфіденційною і таке інше. Але це все можливо тільки в абсолютно регламентованому переліку відомостей інформації щодо норми державної таємниці. І за ці рамки виходити не можна нікому. А в нової влади стиль: «не заважайте працювати. Ми Зараз швиденько змінимо країну», - занепокоюється Захаров.

    Правозахисник розцінює дії уряду, як наступ на свободу слова. Ці дії суперечать прозорості держави.

    Нагадаємо, що, починаючи з 2 вересня, Кабінет міністрів України буде проводити засідання в оновленому форматі. Засідання уряду будуть проходити в закритому режимі. «А після завершення засідання прем’єрміністр та члени уряду будуть проводити прес-брифінг для ЗМІ з роз'ясненнями щодо рішень, прийнятих на засіданні уряду», - йдеться у повідомленні.

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