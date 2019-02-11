Православна церква України каратиме священиків, які агітуватимуть напередодні президентських виборів



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Глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній Фото: Владислав Груздєв, Главком

Предстоятель Помісної церкви Епіфаній заперечив можливість проведення роботи з вірянами на тему виборів

Православна церква України не братиме участі в агітації напередодні президентських виборів, бо не має на це права. А священиків, які все ж вдадуться до політичних агітацій, каратимуть. Про це предстоятель ПЦУ Епіфаній сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Особисто він піде голосувати на виборах президента, але церква не братиме участі в агітації.

«Звичайно, буду брати. Як громадянин я повинен брати участь у виборах. Це є обов’язок кожного громадянина. Тому я буду брати участь», – сказав Епіфаній.

Митрополит заперечив можливість проведення роботи з вірянами на тему виборів.

«Ми як церква не маємо право агітувати за будь-якого з кандидатів, особливо з церковного амвона. Тому церква не буде брати участі в агітації за тих чи інших кандидатів у президенти. Тому що це суперечить церковним правилам і взагалі нашій чіткій позиції. І ми попередні рази на це звертали увагу навіть синодальним рішенням, що священнослужитель не має права цього робити», – наголосив предстоятель ПЦУ.

Якщо ж церква фіксуватиме випадки агітації серед священнослужителів, то реагуватиме на це і ухвалюватиме рішення адміністративного характеру:

«Але бувають окремі випадки. У нас, наприклад, є декілька тисяч священнослужителів. І можуть бути якісь окремі випадки, що той чи інший священнослужитель пропагуватиме і проповідуватиме з амвону та закликатиме своїх парафіян до того, щоб вони голосували за того чи іншого кандидата. Але якщо будуть такі прецеденти, то ми будемо реагувати. По-перше, потрібно звернути увагу. Якщо людина не зрозуміє, наприклад, що не потрібно так робити, то потім ми будемо ухвалювати рішення адміністративного характеру».

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія.