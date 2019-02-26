Представники Катару прибули на переговори про запуск авіарейсів Доха-Львів



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Делегація Катару в аеропорту «Бориспіль» Фото: Viktor Dovhan / facebook.com

Уряд Катару підтримує запуск національним перевізником Qatar Airways регулярних авіарейсів в аеропорт «Львів»

Представники Катару прибули до аеропорту «Бориспіль». Мета візиту делегації в Україну - переговори про відкриття прямого авіасполучення Доха-Львів. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань у Facebook.

«Зустріли (25 лютого) делегацію Катару в аеропорту Бориспіль, завтра (26 лютого) будуть в аеропорту Львів. Переговори по прямому авіасполученню Доха-Львів», - написав чиновник.

Раніше повідомлялось, що уряд Катару підтримує запуск національним перевізником Qatar Airways регулярних авіарейсів в аеропорт «Львів».

Питання збільшення кількості прямих рейсів між Україною та Катаром повинен був стати предметом обговорення під час спільної міжурядової комісії в Досі, яка проходила в листопаді 2018 року.

Попередньо серед вимог Qatar Airways фігурувала « п'ята свобода» - право перевозити за плату пасажирів та вантажі з однієї іноземної держави до іншої при польоті у свою країну.

Раніше в інтерв'ю ЦТС директор аеропорту Львів Тетяна Романовська розповіла, що підприємство веде переговори з деякими авіакомпаніями з Близького Сходу і Центральної Азії, серед яких є і Qatar Airways.

«У зв'язку з тим, що події в Азії відбуваються дуже динамічно, інтерес компанії Qatar Airways до нас значно зріс. Київ відкритий, і можливо, компанії буде цікаво мати в Україні та іншу базу. Тому що наша держава велика і перспективна, а їм теж потрібно розвивати свої маршрути. Тому Львів міг би стати для Qatar Airways запасним аеродромом», - зазначила Романовська в березні 2018 року.