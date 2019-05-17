Представників країни-агресора не запросили на інавгурацію Зеленського - МЗС



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МЗС займається запрошенням іноземних делегацій на інавгурацію президента

Російська Федерація не була запрошена для участі у церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає «112 Україна».

«Російська Федерація не була запрошена на ці заходи. Ми запрошували наших партнерів та ті держави, які, звичайно, активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше,радник Зеленського Дмитро Розумков розповів, як проходитиме інавгурація.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Чинний президент України Петро Порошенко 16 травня підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Міністерству закордонних справ України доручено запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в інавгурації.