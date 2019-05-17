На інавгурацію Зеленського приїде Даля Грибаускайте



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Даля Грибаускайте, президент Литви

Президент Литви планує приїхати у Київ 20 травня

На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського приїде президент Литви Даля Грибаускайте. Про це йдеться в повідомленні на сайті литовського президента.

Повідомляється, що 20 травня Грибаускайте відбуває до Києва для участі в церемонії інавгурації Зеленського. Вона також підкреслила близькість України для Литви.

«Литовський народ протягом багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності», - зазначила вона.

Як стало відомо 17 травня, Європейський Союз на церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Чинний президент України Петро Порошенко 16 травня підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Міністерству закордонних справ України доручено запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в інавгурації.

Прес-секретар президента Святослав Цеголко написав у соцмережі Facebook, що указ Порошенка про створення оргкомітету з проведення інавгурації Зеленського – «це ще одна ознака цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці».