  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    До Зеленського на інавгурацію приїдуть президент Угорщини і прем'єр Молдови - ЗМІ

    • Розсилка
    &nbsp;Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського призначено на 20 травня - До Зеленського на інавгурацію приїдуть президент Угорщини і прем'єр Молдови - ЗМІ
     Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського призначено на 20 травня

    Також інавгурацію Зеленського відвідають віце-прем'єр-міністр Румунії з питань реалізації стратегічних партнерств Ганна Бирчал і міністр закордонних справ Кенії Моніка Джума, а також держсекретар МЗС Хорватії Здравка Бушич

    Президент Угорщини Янош Адер і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп відвідають Київ для участі в інавгурації обраного Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляють Українські Новини.

    Читайте також

    Зазначається, що також інавгурацію відвідають віце-прем'єр-міністр Румунії з питань реалізації стратегічних партнерств Ганна Бирчал і міністр закордонних справ Кенії Моніка Джума, а також держсекретар МЗС Хорватії Здравка Бушич.

    Як повідомлялося, інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського призначено на 20 травня.

    На інавгурацію Зеленського також приїде віце-президент Єврокомісії Шефчович, президент Естонії Кальюлайд президент Литви Грібаускайте, спецпосланець прем'єра Японії Тояма, колишній президент Німеччини Крістіан Вульф (2010-2012).

    Тим часом, Зеленський довше за всіх президентів очікує інавгурацію.

    4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

    14 травня під Радою близько 150 активістів вимагали призначення інавгурації Зеленського на 19 травня.

     

    Читайте також
    МЗС ЗМІ Київ міністр Володимир Зеленський президент інавгурація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ