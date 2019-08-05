Предстоятель УПЦ: На жаль, Почаївська лавра сьогодні – осередок не українського, а російського православ’я



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Фото: facebook.com/epifaniy

Митрополит Епіфаній: Але ми віримо, що з Божою допомогою з часом ми всі об’єднаємось в єдиній визнаній помісній Українській православній церкві

Сьогодні Православна церква України відзначає свято Почаївської ікони Божої Матері. У зв’язку з цим предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній висловив жаль, що Почаївська лавра сьогодні – осередок не українського, а російського православ’я. Але він вірить, що «з Божою допомогою з часом ми всі об’єднаємось в єдиній визнаній помісній Українській православній церкві. Про це йдеться у повідомленні Помісної церкви у Facebook.

«Наша українська земля відома багатьма чудотворними іконами. Ми знаємо понад 200 назв ікон на честь Пресвятої Богородиці, які на українській землі проявили себе чудотворними. Одну з таких святинь – Почаївську ікону Божої Матері – вшановують на наших землях вже понад чотири століття. Саме ця ікона допомогла захистити Почаївський монастир від руйнування турками в далекому 1675 році. На жаль, сьогодні Почаївська лавра на теренах Західної України – осередок не українського, а російського православ’я, але ми віримо, що з Божою допомогою з часом ми всі об’єднаємось в єдиній визнаній помісній Українській православній церкві. І тоді всі ми, українці, єдиними устами і єдиним серцем будемо славити Бога у своїй єдиній Церкві, яка не належить жодному іноземному центру», - підкреслив предстоятель Української православної церкви.

Святковою літургією відзначили престольне свято у храмі на честь Почаївської ікони Божої Матері в селищі Черняхів, що на Житомирщині.

«Усіх вірян та духовенство привітали зі святом та разом молилися, щоб Матір Божа своїм покровом охороняла всіх нас від усякого зла, щоб ми у доброму здоров’ї завжди могли збиратися у храмі і прославляти Її ім’я», - зазначив митрополит Епіфаній.

У Помісній церкві також повідомили, що сьогодні, 5 серпня, також привітали архієпископа Житомирського і Поліського Володимира з ювілеєм, побажавши йому міцного здоров’я і Божого благословіння та нагородили владику орденом святого архістратига Божого Михаїла.