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    Суспільство

    На Рівненщині до Православної церкви України приєдналася ще одна громада

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    Свято-Іоанно-Богословського храм, що розташований у селі Заболоття Володимирецького району - На Рівненщині до Православної церкви України приєдналася ще одна громада
    Свято-Іоанно-Богословського храм, що розташований у селі Заболоття Володимирецького району

    Громада Свято-Іоанно-Богословського храму офіційно перереєстрована з Московського патріархату до єдиної церкви

    На Рівненщині до Православної церкви України приєдналася громада Свято-Іоанно-Богословського храму, що розташований у селі Заболоття Володимирецького району на Рівненщині.

    Про це йдеться на сторінці Єдиної церкви у Facebook.

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    «До нашої церковної родини приєдналася ще одна громада на Рівненщині. Парафіяни ухвалили рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України. Релігійну громаду офіційно перереєстровано, з чим ми вітаємо усіх вірян. Наша Церква відкрита для всіх!», - написали представники ПЦУ у соцмережі.

    Нагадаємо, 28 липня Православна церква України провела свій перший хресний хід (фоторепортаж).

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що Елладська церква визнає автокефалію Православної церкви України.

    Як повідомлялося,  Українська православна церква матиме власну газету.

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