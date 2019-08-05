На Рівненщині до Православної церкви України приєдналася ще одна громада



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Свято-Іоанно-Богословського храм, що розташований у селі Заболоття Володимирецького району

Громада Свято-Іоанно-Богословського храму офіційно перереєстрована з Московського патріархату до єдиної церкви

На Рівненщині до Православної церкви України приєдналася громада Свято-Іоанно-Богословського храму, що розташований у селі Заболоття Володимирецького району на Рівненщині.

Про це йдеться на сторінці Єдиної церкви у Facebook.

«До нашої церковної родини приєдналася ще одна громада на Рівненщині. Парафіяни ухвалили рішення перейти з Московського патріархату до Православної церкви України. Релігійну громаду офіційно перереєстровано, з чим ми вітаємо усіх вірян. Наша Церква відкрита для всіх!», - написали представники ПЦУ у соцмережі.

Нагадаємо, 28 липня Православна церква України провела свій перший хресний хід (фоторепортаж).

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що Елладська церква визнає автокефалію Православної церкви України.

Як повідомлялося, Українська православна церква матиме власну газету.