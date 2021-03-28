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    Прем'єр-міністр Словаччини іде у відставку через «Супутник V»

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    Прем'єр-міністр Словаччини&nbsp;Ігор Матович - Прем'єр-міністр Словаччини іде у відставку через «Супутник V»
    Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович
    Фото: з відкритих джерел

    Ігор Матович оголосив, що залишить свій пост

    Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив, що залишить свій пост і обміняється посадами з міністром фінансів Едуардом Хегером. Про це повідомляє словацьке видання Pravda.

    За словами Матовича, він стане міністром фінансів, а Хегер - новим главою уряду. Обидва представляють партію OĽaNO.

    Матович вибачився перед народом за тритижневу сварку в пресі, в якій брали участь представники коаліційних партій OĽANO, Za lidí і Sme rodina.

    Прем'єр-міністр додав, що знімає вимоги до інших партій. Він оцінив, що партія «За народ» виконала умови, і Марія Колікова пішла з поста міністра юстиції, а Юрай Шеліга став заступником спікера парламенту.

    Майбутній прем'єр-міністр Едуард Хегер оголосив, що в неділю ввечері зустрінеться з депутатською групою «За народ» і постарається отримати їх підтримку. Згодом планується зустрітися з Річардом Суліком і депутатами SaS.

    «У понеділок я попрошу про зустріч з президентом Зузанною Чапутовою», – сказав Хегер.

    Глава Sme rodina Борис Коллар заявив, що «наш рух повністю підтримує нового прем'єр-міністра Едуарда Хегера». Коллар також оголосив, що, якщо така криза коаліції повториться в майбутньому, його рух негайно вийде з коаліції.

    Як відомо, політична криза у Словаччині почалася минулого тижня з таємної угоди щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, організованою Матовичем, попри незгоду партнерів по коаліції.

    Згодом голову МОЗ Словаччини відправили у відставку.

    Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

    Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.

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    Теги: міністр Словаччина відставка партії криза скандал
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