Прем'єр-міністр Словаччини іде у відставку через «Супутник V»

Ігор Матович оголосив, що залишить свій пост

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив, що залишить свій пост і обміняється посадами з міністром фінансів Едуардом Хегером. Про це повідомляє словацьке видання Pravda.

За словами Матовича, він стане міністром фінансів, а Хегер - новим главою уряду. Обидва представляють партію OĽaNO.

Матович вибачився перед народом за тритижневу сварку в пресі, в якій брали участь представники коаліційних партій OĽANO, Za lidí і Sme rodina.

Прем'єр-міністр додав, що знімає вимоги до інших партій. Він оцінив, що партія «За народ» виконала умови, і Марія Колікова пішла з поста міністра юстиції, а Юрай Шеліга став заступником спікера парламенту.

Майбутній прем'єр-міністр Едуард Хегер оголосив, що в неділю ввечері зустрінеться з депутатською групою «За народ» і постарається отримати їх підтримку. Згодом планується зустрітися з Річардом Суліком і депутатами SaS.

«У понеділок я попрошу про зустріч з президентом Зузанною Чапутовою», – сказав Хегер.

Глава Sme rodina Борис Коллар заявив, що «наш рух повністю підтримує нового прем'єр-міністра Едуарда Хегера». Коллар також оголосив, що, якщо така криза коаліції повториться в майбутньому, його рух негайно вийде з коаліції.