Прем'єр-міністр Словаччини іде у відставку через «Супутник V»
Ігор Матович оголосив, що залишить свій пост
Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив, що залишить свій пост і обміняється посадами з міністром фінансів Едуардом Хегером. Про це повідомляє словацьке видання Pravda.
За словами Матовича, він стане міністром фінансів, а Хегер - новим главою уряду. Обидва представляють партію OĽaNO.
Матович вибачився перед народом за тритижневу сварку в пресі, в якій брали участь представники коаліційних партій OĽANO, Za lidí і Sme rodina.
Прем'єр-міністр додав, що знімає вимоги до інших партій. Він оцінив, що партія «За народ» виконала умови, і Марія Колікова пішла з поста міністра юстиції, а Юрай Шеліга став заступником спікера парламенту.
Майбутній прем'єр-міністр Едуард Хегер оголосив, що в неділю ввечері зустрінеться з депутатською групою «За народ» і постарається отримати їх підтримку. Згодом планується зустрітися з Річардом Суліком і депутатами SaS.
«У понеділок я попрошу про зустріч з президентом Зузанною Чапутовою», – сказав Хегер.
Глава Sme rodina Борис Коллар заявив, що «наш рух повністю підтримує нового прем'єр-міністра Едуарда Хегера». Коллар також оголосив, що, якщо така криза коаліції повториться в майбутньому, його рух негайно вийде з коаліції.
Як відомо, політична криза у Словаччині почалася минулого тижня з таємної угоди щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, організованою Матовичем, попри незгоду партнерів по коаліції.
Згодом голову МОЗ Словаччини відправили у відставку.
Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.
Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.