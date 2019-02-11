Прем’єр Греції Ципрас сподівається виграти на виборах у жовтні



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Уряд Алексіса Ципраса має намір збільшити на 11% мінімальну заробітну платню

Поки що правляча партія «Сіріза» відстає від головної опозиційної сили на 12%

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас активно протягом минулих шести місяців реалізує стратегію для перемоги на виборах до парламенту в жовтні 2019 року. Мова йде про завершення програми жорсткої економії і досягнення угоди із Північною Македонією щодо вирішення давньої суперечки щодо назви цієї країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Завершення в серпні 2018 року програми економії дозволило відмовитися від подальших планів щодо зменшення пенсій, зменшити корпоративні податки і податки на нерухомість. До того ж уряд Алексіса Ципраса має намір збільшити на 11% мінімальну заробітну платню. Також планується до 2020 року найняти додатково декілька тисяч нових співробітників державного сектору. Із іншого боку планується розширення із 6 до 12 миль морські кордони Греції. Це має задовольнити націоналістів, які критикували угоду із Північною Македонією.

Проте останні опитування показують, що правляча партія «Сіріза» відстає від опозиційної політичної сили «Нова демократія» на 12%. Однак Алексіс Ципрас має намір зменшити даний розрив в рамках виборів до Європейського парламенту в травні 2019 року. Але прем’єр-міністр Греції виключає можливість дострокових виборів, якщо розрив із партією «Нова демократія» не вдасться зменшити.