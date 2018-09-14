Прем'єр Канади переживає через Верзілова, який потрапив до реанімації



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Петро Верзілов

Петро Верзілов є громадянином Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив занепокоєння ситуацією з видавцем російського інтернет-ЗМІ «Медіазона» і критиком Кремля Петром Верзіловим, якого днями госпіталізували у Москві.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Це непокоїть, безумовно, особливо зважаючи на дії росіян у Сполученому Королівстві останніми місяцями... Але ще зарано робити будь-які висновки про те, що сталося», - заявив Трюдо журналістам у місті Саскатун.

Як зазначається, Верзілов є громадянином Канади.

Нагадаємо, 11 вересня він потрапив до реанімації у Москві у важкому стані. За словами дівчини Верзілова, активістки Pussy Riot Вероніки Нікульшиної, чоловік раптово почав втрачати зір, мову і здатність рухатися.

Лікарі виключили можливість інсульту. На їхню думку, Верзілов начебто отруївся лікарськими препаратами. Водночас Нікульшина заявила, що він не приймав жодних ліків.