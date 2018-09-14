  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем'єр Канади переживає через Верзілова, який потрапив до реанімації

    • Розсилка
    Петро Верзілов - Прем'єр Канади переживає через Верзілова, який потрапив до реанімації
    Петро Верзілов

    Петро Верзілов є громадянином Канади

    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив занепокоєння ситуацією з видавцем російського інтернет-ЗМІ «Медіазона» і критиком Кремля Петром Верзіловим, якого днями госпіталізували у Москві.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    «Це непокоїть, безумовно, особливо зважаючи на дії росіян у Сполученому Королівстві останніми місяцями... Але ще зарано робити будь-які висновки про те, що сталося», - заявив Трюдо журналістам у місті Саскатун.

    Як зазначається, Верзілов є громадянином Канади.

    Нагадаємо, 11 вересня він потрапив до реанімації у Москві у важкому стані. За словами дівчини Верзілова, активістки Pussy Riot Вероніки Нікульшиної, чоловік раптово почав втрачати зір, мову і здатність рухатися.

    Лікарі виключили можливість інсульту. На їхню думку, Верзілов начебто отруївся лікарськими препаратами. Водночас Нікульшина заявила, що він не приймав жодних ліків.

    Читайте також
    Росія Канада путінський режим отруєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ