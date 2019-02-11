Прес-конференцію Гриценка несподівано знеструмили



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Фото: facebook.com/A.S.Grytsenko

За словами кандидата у президенти, починати прес-конференцію йому довелося в темряві «при свічках» підсвітки з телекамер

Лідер партії «Громадянська позиція», кандидат у президенти України Анатолій Гриценко заявив про те, що за п’ять хвилин до його прес-конференції пропала електрика. Про це політик повідомив у Facebook.

«Почали в темряві «при свічках» підсвітки з телекамер... Третє тисячоліття, європейська держава − і така мерзотна влада?» − написав Гриценко.

Нагадаємо, 8 лютого Верховний суд України відмовився задовольнити апеляцію Гриценка на рішення суду першої інстанції, який відхилив його позов до ЦВК України за відмову віддалено працювати з Державним реєстром виборців.

Як відомо, 4 лютого Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити позов лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка до ЦВК.

Нагадаємо, 31 січня Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію «через протизаконну вимогу» до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК.

До слова, Центральна виборча комісія у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.