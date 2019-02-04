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    Політика

    Суд відхилив позов Гриценка до ЦВК

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    Анатолій Гриценко - Суд відхилив позов Гриценка до ЦВК
    Анатолій Гриценко
    Фото: Главком

    Захист Гриценка вже готує апеляційну скаргу на рішення суду

    Суд відмовив кандидату у президенти та голові партії «Громадянська позиція» Анатолію Гриценку у позові на Центральну виборчу комісію.

    Про це «Українській правді» повідомив адвокат Гриценка Руслан Чорнолуцький.

    «Суд сьогодні (4 лютого – ред) розглядав майже всю другу половину дня наш позов до ЦВК. Ми надали всі аргументи, докази, позицію висловили, але суд вважає, що позиція ЦВК співпадає з вимогами закону», - розповів захисник.

    Чорнолуцький додав, що йому вже надали рішення в письмовому вигляді.

    «У нас є право на оскарження, ми готуємо апеляційну скаргу і протягом наступних двох днів її подамо. Я думаю, що навіть це буде завтра до кінця дня», - додав адвокат.

    Нагадаємо, 31 січня Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію «через протизаконну вимогу» до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК.

    Зазначимо, що документи у ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти подали п’ятеро жінок і 84 чоловіки.

    Подання документів припинилося у ніч проти 4 лютого опівночі. За весь період подачі документів виявили бажання брати участь у виборах 89 осіб. З них 17 - в останній день подачі документів. Зокрема, в цей день подав документи чинний президент України Петро Порошенко.

    До вашої уваги:  
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