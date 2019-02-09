Верховний суд відхилив апеляцію Гриценка на рішення щодо позову до ЦВК



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Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Гриценко виступав проти вимоги працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК

У п'ятницю ввечері, 8 лютого, Верховний суд України відмовився задовольнити апеляцію кандидата в президенти Анатолія Гриценка на рішення суду першої інстанції, який відхилив його позов до ЦВК України за відмову віддалено працювати з Державним реєстром виборців.

Про це «Інтерфакс-Україна» повідомив уповноважений представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький.

Як відомо, 4 лютого Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити позов лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка до ЦВК.

Нагадаємо, 31 січня Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію «через протизаконну вимогу» до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК.

До слова, Центральна виборча комісія у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.