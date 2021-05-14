Посол Німеччини Анка Фельдгаузен: Не треба боятися, що наша зовнішня політика зміниться після виборів

Фельдгаузен зізналася, що побоюється тривалого формування коаліції

Восени відбудуться вибори до парламенту Німеччини, на яких не балотуватиметься чинна канцлерка Ангела Меркель. Попри побоювання, зовнішня політика Німеччини не зміниться після виборів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

«Ми всі думаємо про те, що буде після виборів. Це перші вибори, на яких не балотуватиметься чинний канцлер. Тобто для нас це нова ситуація. Але я завжди кажу нашим українським партнерам: «Не треба боятися, що наша зовнішня політика зміниться. Бо зовнішня політика Німеччини – це великий консенсус політеліт, це різко не міняється», — розповіла Фельдгузен.

Хоча пані посол зізналася, що побоюється тривалого формування коаліції. «Як ви знаєте, остання коаліція створювалася в нас продовж трьох місяців. А це дуже багато втраченого часу», — сказала вона.

Також Фельдгузен повідомила, чи Ангела Меркель до кінця своєї каденції ще приїде до України.

Нагадаємо, Бундестаг – парламент Німеччини – обирається на чотири роки. Останні вибори до Бундестагу відбулись 24 вересня 2017 року. Тоді найбільше голосів отримав політичний блок у складі Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу, набравши 33% голосів.

Наступні вибори до Бундестагу мають відбутися 26 вересня 2021 року. Лідерами симпатій німців залишаються «Зелені» – тепер за них готові віддати голоси 27% виборців, що збільшує відставання ХДС/ХСС на 3%.

До сьогодні в Німеччині чотири партії визначилися з кандидатами на пост канцлера в разі своєї перемоги на виборах в бундестаг. У блоці ХДС/ХСС – це глава уряду федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет, в партії СДПН – діючий міністр фінансів ФРН, віцеканцлер Олаф Шольц, у »зелених» – співголова партії Анналена Бербок.

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